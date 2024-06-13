В Украине выпустят комикс о Третьей отдельной штурмовой бригаде

В Украине выпустят комикс, который будет посвящен Третьей отдельной штурмовой бригаде и будет называться "Иду на штурм".
Главные тезисы
- Все средства от продажи комикса "Иду на штурм" будут направлены в поддержку 3-й ОШБр.
- Автором сценария выступил писатель Владимир Кузнецов, рисунки выполненные Дарьей Зиренькой.
- Третья штурмовая бригада участвовала в важных боях, в том числе на Авдеевском направлении, поддерживая оборону.
- Боец 3-й ОШБр «Латвиец» поделился своими воспоминаниями о начале войны и готовности к защите Украины.
Все средства от продажи комикса будут направлены в поддержку 3-й ОШБр
В Украине выпустят живопись "Иду на штурм", посвященный 3 Отдельной штурмовой бригаде. Ожидается, что комикс выйдет в июле-августе 2024 года.
Все средства от продажи комикса будут направлены на поддержку бригады.
Мальопись "Иду на штурм" переносит читателей в самое сердце боевых действий, раскрывая жизнь и подвиги бойцов 3 Отдельной штурмовой бригады. В издательстве отмечают, что история "проникнута украинским мистицизмом и военным духом".
Малопись будет состоять из 24 страниц. Автор сценария – писатель Владимир Кузнецов. Рисунками занималась Дарца Зоренька.
Что известно о Третьей штурмовой бригаде
Третья отдельная штурмовая бригада была сформирована на основе подразделения специальных операций Вооруженных сил Украины, который в свою очередь был сформирован на основе добровольческого отряда территориальной обороны "Азов", созданного в Киеве 24 февраля 2022 года, в первые часы полномасштабного вторжения.
Третья штурмовая бригада участвовала в боях по самым горячим направлениям, в частности усиливала в свое время оборону Авдеевки.
В Авдеевке против сил Третьей отдельной штурмовой бригады было сосредоточено более 15 тыщ личного состава армии русской федерации. Количество потерь противника убитыми и ранеными сейчас оценивается в 4,2 тыс. человек.
Также при Третьей штурмовой бригаде открыли школу управления дронами, где смогут учиться как гражданские, так и военные.
Боец 3-й ОШБр "Латвиец" вспомнил свою 24 февраля и самую жесткую историю с фронта
Боец 3-й ОШБр, доброволец из Латвии, эксбоец "Кракена" Никита Латвиец Таренов в интервью Online.UA вспомнил, как для него начиналось вторжение оккупационной армии РФ в Украину 24 февраля 2022 года.
По словам военного, с самого начала бойцы его подразделения вообще не понимали, что происходит, однако уже были готовы к вторжению российских окупантов в какой-то из этих дней.
Он отметил, что заранее собрал рюкзак с формой и броней.
Латвиец вспоминает, что тогда ему позвонил друг и призвал собираться и выдвигаться на место сбора.
После этого, по его словам, отправились на базу и получили оружие.
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