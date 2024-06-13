В Украине выпустят комикс о Третьей отдельной штурмовой бригаде

В Украине выпустят комикс, который будет посвящен Третьей отдельной штурмовой бригаде и будет называться "Иду на штурм".

Все средства от продажи комикса будут направлены в поддержку 3-й ОШБр

В Украине выпустят живопись "Иду на штурм", посвященный 3 Отдельной штурмовой бригаде. Ожидается, что комикс выйдет в июле-августе 2024 года.

Все средства от продажи комикса будут направлены на поддержку бригады.

Мальопись "Иду на штурм" переносит читателей в самое сердце боевых действий, раскрывая жизнь и подвиги бойцов 3 Отдельной штурмовой бригады. В издательстве отмечают, что история "проникнута украинским мистицизмом и военным духом".

Жизнь бойцов 2 штурмового батальона 3 ОШБр во главе с их командиром Слипом стоит того, чтобы стать сюжетом мальописи. В мировой попкультуре мы знаем историю Капитана Америки. В то же время история наших бойцов намного круче и правдивее, поэтому должны запечатлеть ее, создать свою милитарную попкультуру — сообщили в UA Comix . Поделиться

Малопись будет состоять из 24 страниц. Автор сценария – писатель Владимир Кузнецов. Рисунками занималась Дарца Зоренька.

Комикс

Что известно о Третьей штурмовой бригаде

Третья отдельная штурмовая бригада была сформирована на основе подразделения специальных операций Вооруженных сил Украины, который в свою очередь был сформирован на основе добровольческого отряда территориальной обороны "Азов", созданного в Киеве 24 февраля 2022 года, в первые часы полномасштабного вторжения.

Третья штурмовая бригада участвовала в боях по самым горячим направлениям, в частности усиливала в свое время оборону Авдеевки.

В Авдеевке против сил Третьей отдельной штурмовой бригады было сосредоточено более 15 тыщ личного состава армии русской федерации. Количество потерь противника убитыми и ранеными сейчас оценивается в 4,2 тыс. человек.

Также при Третьей штурмовой бригаде открыли школу управления дронами, где смогут учиться как гражданские, так и военные.

Боец 3-й ОШБр "Латвиец" вспомнил свою 24 февраля и самую жесткую историю с фронта

Боец 3-й ОШБр, доброволец из Латвии, эксбоец "Кракена" Никита Латвиец Таренов в интервью Online.UA вспомнил, как для него начиналось вторжение оккупационной армии РФ в Украину 24 февраля 2022 года.

По словам военного, с самого начала бойцы его подразделения вообще не понимали, что происходит, однако уже были готовы к вторжению российских окупантов в какой-то из этих дней.

Он отметил, что заранее собрал рюкзак с формой и броней.

Латвиец вспоминает, что тогда ему позвонил друг и призвал собираться и выдвигаться на место сбора.

Он позвонил такой, говорит, братец, вставай, у нас война, надо собираться ехать на место сбора. Ну я смотрю, типа 4 утра, я такой, ну ладно. Взял сумку, зашел в магазин. Я думал, что это последний раз, когда я захожу в магазин, купил себе швебс с гранатом и пошел, значит, на место сбора, – рассказывает военный. Поделиться

После этого, по его словам, отправились на базу и получили оружие.