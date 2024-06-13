В Україні випустять комікс про Третю окрему штурмову бригаду

В Україні випустять комікс, який буде присвячений Третій окремій штурмовій бригаді та називатиметься "Іду на штурм".

Усі кошти від продажу коміксу спрямують на підтримку 3-ї ОШБр

В Україні випустять мальопис "Іду на штурм", присвячений 3 Окремій штурмовій бригаді. Очікують, що комікс вийде у липні-серпні 2024 року.

Усі кошти від продажу коміксу спрямують на підтримку бригади.

Мальопис "Іду на штурм" переносить читачів у саме серце бойових дій, розкриваючи життя та подвиги бійців 3 Окремої штурмової бригади. У видавництві зазначають, що історія "просякнута українським містицизмом та військовим духом".

Життя бійців 2 штурмового батальйону 3 ОШБр на чолі з їхнім командиром Сліпом варте того, щоб стати сюжетом мальопису. У світовій попкультурі ми знаємо історію Капітана Америки. Натомість історія наших бійців набагато крутіша та правдивіша, тому маємо закарбувати її, створити свою мілітарну попкультуру — повідомили в UA Comix. Поширити

Мальопис складатиметься з 24 сторінок. Автор сценарію — письменник Володимир Кузнєцов. Малюнками займалася Дарця Зіронька.

Комікс

Що відомо про Третю штурмову бригаду

Третю окрему штурмову бригаду було сформовано на основі підрозділу спеціальних операцій Збройних сил України, який своєю чергою був сформований на основі добровольчого загону територіальної оборони "Азов", створеного в Києві 24 лютого 2022 року, в перші години повномасштабного вторгнення.

Третя штурмова бригада брала участь у боях на найгарячіших напрямках, зокрема посилювала свого часу оборону Авдіївки.

В Авдіївці проти сил Третьої окремої штурмової бригади було зосереджено не менше 15 тисяч особового складу армії російської федерації. Кількість втрат противника вбитими та пораненими наразі оцінюється в 4,2 тис. осіб.

Також при Третій штурмовій бригаді відкрили школу управління дронами, де зможуть навчатися як цивільні, так і військові.

Боєць 3-ї ОШБр "Латвієць" пригадав своє 24 лютого та найжорсткішу історію з фронту

Боєць 3-ї ОШБр, доброволець з Латвії, ексбоєць "Кракена" Нікіта “Латвієць” Таренов в інтерв'ю Online.UA згадав, як для нього починалось вторгнення окупаційної армії РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За словами військового, з самого початку бійці його підрозділу взагалі не розуміли, що відбувається, однак вже були готові до вторгнення російських окупантів в якийсь з цих днів.

Він зазначив, що заздалегідь зібрав рюкзак з формою та бронею.

"Латвієць" згадує, що тоді йому подзвонив друг і закликав збиратись та висуватись на місце збору.

Він подзвонив такий, каже, братику, вставай, у нас війна, треба збиратися їхати на місце збору. Ну я дивлюся, типу 4 ранку, я такий, ну гаразд. Взяв сумку, зайшов до крамниці. Я думав, що це останній раз, коли я заходжу в магазин, купив собі швебс із гранатом і пішов, отже, на місце збору, — розповідає військовий. Поширити

Після цього, за його словами, вирушили на базу і отримали там зброю.