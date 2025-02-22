Манга “Бойовий шрам” про українських військових номінована на культурну премію в Японії.

Манга "Бойовий шрам" (Battle Scar) про війну в Україні увійшла до фіналу престижної японської культурної премії імені Тедзуки Осаму.

Манга "Бойовий шрам" про ЗСУ побореться за престижну премію

Про це інформує компанія Asahi Shimbun.

Манга «Бойовий шрам» про війну в Україні увійшла до фіналу престижної японської премії імені Тедзуки Осаму.



У творі @kobayashi_niki розповідає кілька історій про події російсько-української війни. Зокрема, там фігурує український військовий з позивним «Шинобі». pic.twitter.com/jJVcrawYFU — ҐРУНТ (@grntmedia) February 22, 2025

Автор манги, відомий під псевдонімом Курамото Чія, розповів, що "Бойовий шрам" є його дебютною роботою, яка втілює десять років прагнень стати художником-мангакою.

У манзі зібрані різноманітні історії з війни в Україні, фрагменти яких автор публікував у соціальних мережах.

Прототип героя манги

Одним з джерел натхнення для створення історій стали українські військовослужбовці, які допомагали автору у зборі матеріалів. Зокрема в манзі фігурує герой з позивним “Шинобі”.

У своїх коментарях у соцмережах Курамото висловив сподівання, що мангу можуть видати українською мовою. Видавцем у Японії є компанія Kadokawa.

Премія, названу на честь видатного мангакі Тедзуки Осаму, присуджується за значні досягнення окремих авторів та колективів у сфері манги, опублікованої в Японії.