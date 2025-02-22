Манга "Бойовий шрам" (Battle Scar) про війну в Україні увійшла до фіналу престижної японської культурної премії імені Тедзуки Осаму.
Головні тези:
- Манга “Бойовий шрам” про українських військових номінована на культурну премію в Японії.
- У манзі “Бойовий шрам” зібрані різноманітні історії з війни в Україні, які автор публікував у соціальних мережах, отримавши натхнення від українських військових.
Манга "Бойовий шрам" про ЗСУ побореться за престижну премію
Про це інформує компанія Asahi Shimbun.
Манга «Бойовий шрам» про війну в Україні увійшла до фіналу престижної японської премії імені Тедзуки Осаму.— ҐРУНТ (@grntmedia) February 22, 2025
У творі @kobayashi_niki розповідає кілька історій про події російсько-української війни. Зокрема, там фігурує український військовий з позивним «Шинобі». pic.twitter.com/jJVcrawYFU
Автор манги, відомий під псевдонімом Курамото Чія, розповів, що "Бойовий шрам" є його дебютною роботою, яка втілює десять років прагнень стати художником-мангакою.
У манзі зібрані різноманітні історії з війни в Україні, фрагменти яких автор публікував у соціальних мережах.
Одним з джерел натхнення для створення історій стали українські військовослужбовці, які допомагали автору у зборі матеріалів. Зокрема в манзі фігурує герой з позивним “Шинобі”.
У своїх коментарях у соцмережах Курамото висловив сподівання, що мангу можуть видати українською мовою. Видавцем у Японії є компанія Kadokawa.
Премія, названу на честь видатного мангакі Тедзуки Осаму, присуджується за значні досягнення окремих авторів та колективів у сфері манги, опублікованої в Японії.
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