Французский нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе пытался выкупить у российского олигарха Дмитрия Рыболовлева свой бывший футбольный клуб Монако.
Главные тезисы
- Килиан Мбаппе пытался выкупить у российского олигарха свой бывший клуб Монако, но отказался после высокой цены.
- Футболист стал владельцем клуба Кан из второго девизиона Франции, приобретя 80% акций.
- СМИ сообщили о подозрениях в изнасиловании женщины в отеле в Стокгольме, против Мбаппе возбуждено дело.
- Мбаппе отреагировал на обвинения, назвав их "фейковыми новостями".
- Килиан Мбаппе - один из самых известных футболистов мира, играющий за мадридский Реал и сборную Франции.
Что известно о попытках Мбаппе купить Монако
Отмечается, что Мбаппе отказался от покупки Монако после того, как Рыболовлев выдвинул астрономическую сумму за клуб.
При этом французский футболист все-таки приобрел клуб Кан из второго девизиона футбольного девизиона Франции.
Мбаппе приобрел 80% акций и стал одним из самых молодых владельцев профессионального клуба.
Рыболовлев — один из немногих российских олигархов, минуемый западными санкциями. Он покинул Россию более 10 лет назад и получил гражданство Кипра. Против него ввела санкции только Украины.
Что известно о громких обвинениях в адрес Мбаппе
Звездному форварду мадридского Реала и сборной Франции Килиану Мбаппе объявили подозрение в возможном изнасиловании женщины в одном из отелей Стокгольма.
Отмечается, что 25-летний Мбаппе получил подозрение в изнасиловании женщины в одном из гостиниц в центре Стокгольма.
Подчеркивается, что женщина обратилась за медицинской помощью и указала, что насильником оказался звезда Реала и сборной Франции Килиан Мбаппе.
Мбаппе совершил неожиданный визит в шведскую столицу, и его видели на вечеринке в центре Стокгольма в четверг и до утра пятницы. 25-летний форвард Реала поужинал в ресторане Chez Jolie в престижном районе Стокгольма Эстермальм, а затем отправился в соседний ночной клуб под названием V.
Как сообщает источник, согласно полицейскому отчету, вероятное сексуальное насилие произошло в четверг, 10 октября. Заявление о преступлении было подано в полицию спустя два дня.
По информации правоохранителей, в субботу, 13 октября, женщина обратилась за помощью в больницу для жертв изнасилования и заявила, что ее изнасиловал Килиан Мбаппе.
Сам футболист назвал информацию о подозрении "фейковыми новостями".
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