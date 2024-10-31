Мбаппе пытался выкупить у российского олигарха свой бывший клуб
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Мбаппе пытался выкупить у российского олигарха свой бывший клуб

Килиан Мбаппе
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Источник:  L'Equipe

Французский нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе пытался выкупить у российского олигарха Дмитрия Рыболовлева свой бывший футбольный клуб Монако.

Главные тезисы

  • Килиан Мбаппе пытался выкупить у российского олигарха свой бывший клуб Монако, но отказался после высокой цены.
  • Футболист стал владельцем клуба Кан из второго девизиона Франции, приобретя 80% акций.
  • СМИ сообщили о подозрениях в изнасиловании женщины в отеле в Стокгольме, против Мбаппе возбуждено дело.
  • Мбаппе отреагировал на обвинения, назвав их "фейковыми новостями".
  • Килиан Мбаппе - один из самых известных футболистов мира, играющий за мадридский Реал и сборную Франции.

Что известно о попытках Мбаппе купить Монако

Отмечается, что Мбаппе отказался от покупки Монако после того, как Рыболовлев выдвинул астрономическую сумму за клуб.

При этом французский футболист все-таки приобрел клуб Кан из второго девизиона футбольного девизиона Франции.

Килиан Мбаппе пытался приобрести Монако у российского олигарха Рыболовлева
Килиан Мбаппе

Мбаппе приобрел 80% акций и стал одним из самых молодых владельцев профессионального клуба.

Рыболовлев — один из немногих российских олигархов, минуемый западными санкциями. Он покинул Россию более 10 лет назад и получил гражданство Кипра. Против него ввела санкции только Украины.

Что известно о громких обвинениях в адрес Мбаппе

Звездному форварду мадридского Реала и сборной Франции Килиану Мбаппе объявили подозрение в возможном изнасиловании женщины в одном из отелей Стокгольма. 

Отмечается, что 25-летний Мбаппе получил подозрение в изнасиловании женщины в одном из гостиниц в центре Стокгольма.

Подчеркивается, что женщина обратилась за медицинской помощью и указала, что насильником оказался звезда Реала и сборной Франции Килиан Мбаппе.

Мбаппе совершил неожиданный визит в шведскую столицу, и его видели на вечеринке в центре Стокгольма в четверг и до утра пятницы. 25-летний форвард Реала поужинал в ресторане Chez Jolie в престижном районе Стокгольма Эстермальм, а затем отправился в соседний ночной клуб под названием V.

Как сообщает источник, согласно полицейскому отчету, вероятное сексуальное насилие произошло в четверг, 10 октября. Заявление о преступлении было подано в полицию спустя два дня.

По информации правоохранителей, в субботу, 13 октября, женщина обратилась за помощью в больницу для жертв изнасилования и заявила, что ее изнасиловал Килиан Мбаппе.

Сам футболист назвал информацию о подозрении "фейковыми новостями".

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