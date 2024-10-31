Что известно о попытках Мбаппе купить Монако

Отмечается, что Мбаппе отказался от покупки Монако после того, как Рыболовлев выдвинул астрономическую сумму за клуб.

При этом французский футболист все-таки приобрел клуб Кан из второго девизиона футбольного девизиона Франции.

Килиан Мбаппе

Мбаппе приобрел 80% акций и стал одним из самых молодых владельцев профессионального клуба.

Рыболовлев — один из немногих российских олигархов, минуемый западными санкциями. Он покинул Россию более 10 лет назад и получил гражданство Кипра. Против него ввела санкции только Украины.

Что известно о громких обвинениях в адрес Мбаппе

Звездному форварду мадридского Реала и сборной Франции Килиану Мбаппе объявили подозрение в возможном изнасиловании женщины в одном из отелей Стокгольма.

Отмечается, что 25-летний Мбаппе получил подозрение в изнасиловании женщины в одном из гостиниц в центре Стокгольма.

Подчеркивается, что женщина обратилась за медицинской помощью и указала, что насильником оказался звезда Реала и сборной Франции Килиан Мбаппе.

Мбаппе совершил неожиданный визит в шведскую столицу, и его видели на вечеринке в центре Стокгольма в четверг и до утра пятницы. 25-летний форвард Реала поужинал в ресторане Chez Jolie в престижном районе Стокгольма Эстермальм, а затем отправился в соседний ночной клуб под названием V.

Как сообщает источник, согласно полицейскому отчету, вероятное сексуальное насилие произошло в четверг, 10 октября. Заявление о преступлении было подано в полицию спустя два дня.

По информации правоохранителей, в субботу, 13 октября, женщина обратилась за помощью в больницу для жертв изнасилования и заявила, что ее изнасиловал Килиан Мбаппе.

Сам футболист назвал информацию о подозрении "фейковыми новостями".