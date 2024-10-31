Що відомо про спроби Мбаппе купити Монако

Зазначається, що Мбаппе відмовився від купівлі Монако після того, як Риболовлєв висунув просто астрономічну суму за клуб.

При цьому французький футболіст все ж таки придбав клуб Кан з другого девізіону футбольного девізіону Франції.

Кіліан Мбаппе

Мбаппе придбав 80% акцій та став одним з наймолодших власників професійного клубу.

Риболовлєв — один з небагатьох російських олігархів, якого оминули західні санкції. Він залишив Росію понад 10 років тому та отримав громадянство Кіпру. Проти нього ввела санкції тільки України.

Що відомо про гучні звинувачення на адресу Мбаппе

Зірковому форварду мадридського Реалу та збірної Франції Кіліану Мбаппе оголосили підозру у ймовірному згвалтуванні жінки в одному з отелів Стокгольма.

Зазначається, що 25-річний Мбаппе отримав підозру у згвалтуванні жінки в одному з отелів у центрі Стокгольму.

Підкреслюється, що жінка звернулась за медичною допомогою і вказала, що гвалтівником виявився зірка Реалу та збірної Франції Кіліан Мбаппе.

Мбаппе здійснив несподіваний візит до шведської столиці, і його бачили на вечірці в центрі Стокгольма в четвер і до ранку п'ятниці. 25-річний форвард Реала повечеряв у ресторані Chez Jolie в престижному районі Стокгольма Естермальм, а потім відправився в сусідній нічний клуб під назвою V.

Як повідомляє джерело, згідно з поліцейським звітом, ймовірне сексуальне насильство сталося у четвер, 10 жовтня. Заява про злочин була подана в поліцію через два дні.

За інформацією правоохоронців, у суботу, 13 жовтня жінка звернулась по допомогу до лікарні для жертв зґвалтування та заявила, що її згвалтував Кіліан Мбаппе.

Сам футболіст назвав інформацію про підозру "фейковими новинами".