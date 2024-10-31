Французький нападник мадридського Реала Кіліан Мбаппе намагався викупити в російського олігарха Дмитрія Риболовлєва свій колишній футбольний клуб Монако.
Головні тези:
- Кіліан Мбаппе намагався викупити свій колишній клуб Монако у російського олігарха, але відмовився через високу ціну.
- Французький форвард придбав клуб з другої ліги Франції та став одним з наймолодших власників професійного футбольного клубу.
- Кіліан Мбаппе став об'єктом скандального звинувачення у згвалтуванні жінки в Стокгольмі.
- Футболіст відмовився від вини та назвав інформацію про підозру 'фейковими новинами'.
- Справа Мбаппе викликала широкий резонанс у ЗМІ та футбольному світі, порушуючи питання про етику та законність поведінки спортсменів.
Що відомо про спроби Мбаппе купити Монако
Зазначається, що Мбаппе відмовився від купівлі Монако після того, як Риболовлєв висунув просто астрономічну суму за клуб.
При цьому французький футболіст все ж таки придбав клуб Кан з другого девізіону футбольного девізіону Франції.
Мбаппе придбав 80% акцій та став одним з наймолодших власників професійного клубу.
Риболовлєв — один з небагатьох російських олігархів, якого оминули західні санкції. Він залишив Росію понад 10 років тому та отримав громадянство Кіпру. Проти нього ввела санкції тільки України.
Що відомо про гучні звинувачення на адресу Мбаппе
Зірковому форварду мадридського Реалу та збірної Франції Кіліану Мбаппе оголосили підозру у ймовірному згвалтуванні жінки в одному з отелів Стокгольма.
Зазначається, що 25-річний Мбаппе отримав підозру у згвалтуванні жінки в одному з отелів у центрі Стокгольму.
Підкреслюється, що жінка звернулась за медичною допомогою і вказала, що гвалтівником виявився зірка Реалу та збірної Франції Кіліан Мбаппе.
Мбаппе здійснив несподіваний візит до шведської столиці, і його бачили на вечірці в центрі Стокгольма в четвер і до ранку п'ятниці. 25-річний форвард Реала повечеряв у ресторані Chez Jolie в престижному районі Стокгольма Естермальм, а потім відправився в сусідній нічний клуб під назвою V.
Як повідомляє джерело, згідно з поліцейським звітом, ймовірне сексуальне насильство сталося у четвер, 10 жовтня. Заява про злочин була подана в поліцію через два дні.
За інформацією правоохоронців, у суботу, 13 жовтня жінка звернулась по допомогу до лікарні для жертв зґвалтування та заявила, що її згвалтував Кіліан Мбаппе.
Сам футболіст назвав інформацію про підозру "фейковими новинами".
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