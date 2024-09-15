Медики назвали 20 малоизвестных фактов об глазах
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Медики назвали 20 малоизвестных фактов об глазах

Человеческий глаз
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Источник:  online.ua

Медики Cleveland Clinic отмечают, что остроту, глубину и яркость человеческого зрения обеспечивают миллионы движущихся частей, которые размещаются в наших глазах.

Главные тезисы

  • Человеческие глаза - это эволюционный шедевр биологии, обладающий множеством уникальных функций.
  • Развитие зрения у человека начинается с рождения и проходит несколько этапов в течение жизни.
  • Заболевания, такие как катаракта и дегенерация желтого пятна, могут привести к потере зрения, поэтому важно регулярно обращаться к врачу.
  • Каждый человек имеет уникальный цвет глаз, аналогичный отпечаткам пальцев, исходя из чего цвет глаз остается неизменным после одного года.
  • Курение повышает риск развития различных заболеваний глаз, таких как катаракта и дегенерация желтого пятна, и может привести к потере зрения.

Почему глаза по праву являются эволюционным чудом

По словам офтальмолога, доктора медицинских наук Элиссон Бабиуч, в каждом глазу человека расположены 6 мышц, которые двигаются быстрее всех других мышц в теле человека.

Головной мозг контролирует стремительные движения глаз с помощью трех нервов.

Во время взросления глаза растут вместе со всеми остальными частями человеческого тела.

Первый рост глаз происходит в возрасте до двух лет. Следующий этап роста начинается в подростковом возрасте.

В раннем взрослом возрасте глаза достигают конечного размера.

Глаз является шедевром биологической эволюции.
Человеческое оке

Ширина человеческих глаз преимущественно составляет 24 миллиметра.

Хрусталик глаза фокусирует на сетчатке перевернутое изображение, которое затем корректируется головным мозгом и приобретает реальные размеры.

Около 7 млн фоторецепторов (колбочек) в сетчатке глаза обеспечивают цветное изображение.

Клетки глаза сами по себе способны различать только красный, зеленый и синий цвета, однако мозг объединяет эти сигналы, позволяя человеку различать около 10 млн. цветов и детей.

Из-за отсутствия ряда фоторецепторов человек теряет способность различать цвета — дальтонизм.

На сетчатке расположены более 100 миллионов фоторецепторных палочек, обеспечивающих качество зрения в темноте. Эти участки глаза очень чувствительны и реагируют даже на несколько фотонов света.

Благодаря этим палочкам люди могут видеть до 500 оттенков серого.

Как происходит развитие глаз в процессе жизни

У новорожденных плохое зрение, которое улучшается в течение нескольких первых месяцев после рождения.

Должен пройти примерно четыре месяца для того, чтобы ребенок смог увидеть цвета и отдаленные предметы.

Процесс исследования зрения у новорожденных может приводить к тому, глаза младенцев способны порой косить или двигаться несинхронизированно, что свидетельствует о попытках научиться фокусировать зрение на конкретных объектах.

В начале и конце жизни у человека реже выделяются слезы. В частности, младенцы получают способность вырабатывать слезы только в возрасте от 1 до 3 месяцев.

В процессе старения слезные железы человека становятся все менее способными вырабатывать слезы.

Каждый человек имеет уникальный цвет глаз, аналогично отпечаткам пальцев.

Элиссон Бабиуч отмечает, что в мире нет людей с одинаковым цветом глаз. В то же время оттенки коричневого встречаются чаще всего.

Обычно цвет глаз остается неизменным по достижении одного года. В других обстоятельствах это может свидетельствовать об офтальмологических заболеваниях.

Курение повышает риск развития катаракты, дегенерации желтого пятна, при котором происходит нарушение центрального зрения, и других заболеваний, которые могут привести к потере зрения.

Благодаря двум глазам головной мозг способен вычислять расстояния. Для этого он сравнивает разные изображения, полученные от каждого глаза.

Моргание — основной рефлекс защиты глаз. В среднем взрослые моргают от 14 до 17 раз в минуту, что составляет от 13 до 16 тысяч морганий в день.

По словам доктора Элизабет Бабиух, каждую секунду в глазах происходит много процессов, поэтому важно своевременно проверять здоровье этого органа. Специалисты рекомендуют обращаться к врачам для консультации один или два раза в год.

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