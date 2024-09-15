Медики Cleveland Clinic отмечают, что остроту, глубину и яркость человеческого зрения обеспечивают миллионы движущихся частей, которые размещаются в наших глазах.

Почему глаза по праву являются эволюционным чудом

По словам офтальмолога, доктора медицинских наук Элиссон Бабиуч, в каждом глазу человека расположены 6 мышц, которые двигаются быстрее всех других мышц в теле человека.

Головной мозг контролирует стремительные движения глаз с помощью трех нервов.

Во время взросления глаза растут вместе со всеми остальными частями человеческого тела.

Первый рост глаз происходит в возрасте до двух лет. Следующий этап роста начинается в подростковом возрасте.

В раннем взрослом возрасте глаза достигают конечного размера.

Человеческое оке

Ширина человеческих глаз преимущественно составляет 24 миллиметра.

Хрусталик глаза фокусирует на сетчатке перевернутое изображение, которое затем корректируется головным мозгом и приобретает реальные размеры.

Около 7 млн фоторецепторов (колбочек) в сетчатке глаза обеспечивают цветное изображение.

Клетки глаза сами по себе способны различать только красный, зеленый и синий цвета, однако мозг объединяет эти сигналы, позволяя человеку различать около 10 млн. цветов и детей.

Из-за отсутствия ряда фоторецепторов человек теряет способность различать цвета — дальтонизм.

На сетчатке расположены более 100 миллионов фоторецепторных палочек, обеспечивающих качество зрения в темноте. Эти участки глаза очень чувствительны и реагируют даже на несколько фотонов света.

Благодаря этим палочкам люди могут видеть до 500 оттенков серого.

Как происходит развитие глаз в процессе жизни

У новорожденных плохое зрение, которое улучшается в течение нескольких первых месяцев после рождения.

Должен пройти примерно четыре месяца для того, чтобы ребенок смог увидеть цвета и отдаленные предметы.

Процесс исследования зрения у новорожденных может приводить к тому, глаза младенцев способны порой косить или двигаться несинхронизированно, что свидетельствует о попытках научиться фокусировать зрение на конкретных объектах.

В начале и конце жизни у человека реже выделяются слезы. В частности, младенцы получают способность вырабатывать слезы только в возрасте от 1 до 3 месяцев.

В процессе старения слезные железы человека становятся все менее способными вырабатывать слезы.

Каждый человек имеет уникальный цвет глаз, аналогично отпечаткам пальцев.

Элиссон Бабиуч отмечает, что в мире нет людей с одинаковым цветом глаз. В то же время оттенки коричневого встречаются чаще всего.

Обычно цвет глаз остается неизменным по достижении одного года. В других обстоятельствах это может свидетельствовать об офтальмологических заболеваниях.

Курение повышает риск развития катаракты, дегенерации желтого пятна, при котором происходит нарушение центрального зрения, и других заболеваний, которые могут привести к потере зрения.

Благодаря двум глазам головной мозг способен вычислять расстояния. Для этого он сравнивает разные изображения, полученные от каждого глаза.

Моргание — основной рефлекс защиты глаз. В среднем взрослые моргают от 14 до 17 раз в минуту, что составляет от 13 до 16 тысяч морганий в день.

По словам доктора Элизабет Бабиух, каждую секунду в глазах происходит много процессов, поэтому важно своевременно проверять здоровье этого органа. Специалисты рекомендуют обращаться к врачам для консультации один или два раза в год.