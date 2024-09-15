Медики з Cleveland Clinic зазначають, що гостроту, глибину та яскравість людського зору забезпечують мільйони рухомих частин, які розміщуються в наших очах.

Чому очі по праву є еволюційним дивом

За словами офтальмолога, доктора медичних наук Еліссон Бабіуч, у кожному оці людини розташовані 6 м’язів, які рухаються швидше за всі інші м’язи у тілі людини.

Головний мозок контролює стрімкі рухи очей за допомогою трьох нервів.

Протягом дорослішання очі ростуть разом з усіма іншими частинами людського тіла.

Перший ріст очей відбувається у віці до двох років. Наступний етап росту починається у підлітковому віці.

В ранньому дорослому віці очі досягають кінцевого розміру.

Людське оке

Ширина людських очей переважно складає 24 міліметри.

Кришталик ока фокусує на сітківці перевернуте зображення, яке потім корегується головним мозком і набуває реальних розмірів.

Близько 7 млн фоторецепторів (колбочок) у сітківці ока забезпечують кольорове зображення.

Клітини ока самі по собі здатні розрізняти лише червоний, зелений та синій кольори, однак мозок поєднує ці сигнали, дозволяючи людині розрізняти близько 10 млн кольорів та віддітінків.

Через відсутність низки фоторецепторів людина втрачає здатність розрізняти кольори — дальтонізм.

На сітківці розташовані понад 100 мільйонів фоторецепторних паличок, які забезпечують якість зору в темноті. Ці ділянки ока надзвичайно чутливі і реагують навіть на кілька фотонів світла.

Завдяки цим паличкам люди можуть бачити до 500 відтінків сірого.

Як відбувається розвиток очей у процесі життя

Новонароджені мають поганий зір, який покращується протягом кількох перших місяців після народження.

Має пройти приблизно чотири місяці для того, щоб дитина змогла побачити кольори та віддалені предмети.

Процес розвидку зору у новонароджених може призводити до того, очі немовлят здатні часом косити або рухатися несинхронізовано, що свідчить про спроби навчитись фокусувати зір на конкретних об’єктах.

На початку та наприкінці життя у людини найрідше виділяються сльози. Зокрема, немовлята отримують здатність виробляти сльози лише у віці від 1 до 3 місяців.

У процесі старіння сльозові залози людини стають все менш здатними виробляти сльози.

Кожна людина має унікальний колір очей, аналогічно відбиткам пальців.

Еліссон Бабіуч зазначає, що у світі не існує людей з однаковим кольором очей. Водночас відтінки коричневого зустрічаються найчастіше.

Зазвичай колір очей залишається незмінним після досягнення одного року. За інших обставин це може свідчити про офтальмологічні захворювання.

Куріння підвищує ризик розвитку катаракти, дегенерації жовтої плями, за якої відбувається порушення центрального зору, та інших захворювань, що можуть призвести до втрати зору.

Завдяки двом очам головний мозок здатний обчислювати відстані. Для цього він порівнює різні зображення, отримані від кожного ока.

Моргання — основний рефлекс захисту очей. У середньому дорослі моргають від 14 до 17 разів на хвилину, що становить від понад 13 до 16 тисяч моргань на день.

За словами докторки Елізабет Бабіух, кожну секунду в очах відбувається багато процесів, тому важливо вчасно перевіряти здоров’я цього органу. Фахівці рекомендують звертатися до лікарів для консультації один або два рази на рік.