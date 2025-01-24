"Мегаберг" стремительно приближается к острову вблизи Антарктиды — почему это опасно

Крупнейший в мире айсберг A23 - "Мегаберг" - весом в триллион тонн движется к острову Южной Джорджии, в южной Атлантике. Будет ли он представлять опасность для пингвинов и тюленей?

"Мегаберг" приближается к Антарктиде: кому это грозит

"Мегаберг" находился на одном месте в море Ведделла. По словам ученых, в ноябре 2023 года айсберг начал двигаться со своего места в прошлом месяце, впервые за три десятилетия.

A23, который вдвое больше английского региона Большого Лондона и высотой 40 метров, приблизится к удаленному острову Южной Джорджии вблизи Антарктиды в течение следующих двух-четырех недель. Поделиться

Эксперты опасаются за богатую дикую природу острова.

Пингвины

Если айсберг вклинится в мелководье вблизи острова, он может перекрыть жизненно важные пути для пингвинов, благодаря которым получают пищу для себя и своих птенцов.

Это означает, что пингвины-родители должны будут плыть дальше, тратя больше энергии и возвращаясь с меньшим количеством пищи для своего потомства.

Это может резко увеличить уровень смертности среди пингвинов.

Отмечается, что хотя A23a представляет угрозу для колонии пингвинов в Южной Джорджии, он не представляет большей опасности для общей популяции пингвинов. Поделиться

Впоследствии A23a распадется на меньшие айсберги и растает, как это делают айсберги.

"Мегаберг" застрял к северу от Антарктиды

Крупнейший в мире айсберг A23a несколько месяцев вращается в одном месте к северу от Антарктиды вместо того, чтобы двигаться по мощнейшему океаническому течению на Земле.

По словам ученых, айсберг площадью чуть менее 4000 кв км в августе 2024 года «застрял» в этом месте в связи с турбулентностью течений, и вполне вероятно, что он не выскользнет из «тюрьмы» в течение многих лет.

Айсберг A23a оторвался от побережья Антарктики в 1986 году, но почти сразу застрял в море Ведделла. В течение трех десятилетий он не двигался с места.