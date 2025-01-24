"Мегаберг" стрімко наближається до острова поблизу Антарктиди — чому це небезпечно

Найбільший у світі айсберг A23 — “Мегаберг” — вагою в трильйон тонн рухається до острова Південної Джорджії, у південній Атлантиці. Чи становитиме він небезпеку для пінгвінів та тюленей?

"Мегаберг" наближається до Антарктиди: кому це загрожує

«Мегаберг» перебував на одному місці у морі Ведделла. За словами вчених, у листопаді 2023 року айсберг почав рухатися зі свого місця минулого місяця, вперше за понад три десятиліття.

A23, який удвічі більший за англійський регіон Великий Лондон і заввишки 40 метрів, наблизиться до віддаленого острова Південної Джорджії поблизу Антарктиди протягом наступних двох-чотирьох тижнів. Поширити

Експерти побоюються за багату дику природу острова.

Пінгвіни

Якщо айсберг вклиниться в мілководдя поблизу острова, він може перекрити життєво важливі шляхи для пінгвінів, які завдяки їм отримують їжу для себе та своїх пташенят.

Це означатиме, що пінгвіни-батьки повинні будуть плисти далі, витрачаючи більше енергії та повертаючись із меншою кількістю їжі для свого потомства.

Це може «різко збільшити рівень смертності» серед пінгвінів.

Зазначається, що хоча A23a становить загрозу для колонії пінгвінів у Південній Джорджії, він не становить більшої небезпеки для загальної популяції пінгвінів. Поширити

Згодом A23a розпадеться на менші айсберги й розтане, як це роблять айсберги.

“Мегаберг” застряг на північ від Антарктиди

Найбільший у світі айсберг A23a упродовж кількох місяців обертається в одному місці на північ від Антарктиди замість того, щоб рухатися за найпотужнішою океанічною течією на Землі.

За словами вчених, айсберг площею трохи менше ніж 4000 кв км у серпні 2024 року «застряг» у цьому місці у зв’язку з турбулентністю течій, і цілком ймовірно, що він не вислизне з «в’язниці» протягом багатьох років.

Айсберг A23a відірвався від узбережжя Антарктики у 1986 році, але майже відразу застряг у морі Ведделла. Впродовж трьох десятиліть він не зрушував з місця.