MELANYA и Денис Жупник представили общую песню “Найти тебя” ― видео

26 сентября украинская певица MELANYA представила новую песню "Найти тебя" в дуэте с теле- и радиоведущим Денисом Жупником. Композиция посвящена внутренним поискам, желанию тепла и света, которые только настоящая любовь может принести в наши сердца.
Главные тезисы
- Песня “Найти тебя” представлена украинской певицей MELANYA и теле- и радиоведущим Денисом Жупником и рассказывает о поиске настоящей любви и желании тепла и света в сердце.
- Дуэт MELANYA и Дениса Жупника превращает песню о внутренних поисках в эмоциональное проявление потребности любви и поддержки.
- Песня подчеркивает важность нахождения искренней любви, которая способна лечить душевные раны и стать опорой в жизни.
MELANYA и Жупник спели дуэтом
Песня "Найти тебя" рассказывает о поисках настоящей любви, которая исцеляет и защищает в самые трудные моменты жизни. Герои мечтают найти человека, чей взгляд изменит их жизнь, станет поддержкой во времена бедствия и подарит чувство покоя и тепла.
Это песня о внутренней потребности любви, способной излечить душу и стать опорой в бурном мире.
Она — это та, которая исцеляет в самые темные времена, своей любовью растапливает душевные раны. Он — тот, кто защищает от бурь жизни, становится опорой и дает уверенность в будущем.
Денис Жупник и Александра Козырь празднуют 18-летие брака
Актер театра и дубляжа, радиоведущий, ведущий на телеканалах M1 и М2 Денис Жупник поделился нежным фото с женой актрисой Александре Козырь.
Пара вместе уже 18 лет, имеет дочь и сына.
К годовщине Денис Жупник опубликовал щемящее фото на своей странице в Фейсбуке.
Официально 18 лет безграничной любви! Александра Козырь, спасибо, что выбрала меня и всегда рядом! Спасибо за наших замечательных детей! Люблю, как в первый раз!
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