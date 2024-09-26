MELANYA и Денис Жупник представили общую песню “Найти тебя” ― видео

26 сентября украинская певица MELANYA представила новую песню "Найти тебя" в дуэте с теле- и радиоведущим Денисом Жупником. Композиция посвящена внутренним поискам, желанию тепла и света, которые только настоящая любовь может принести в наши сердца.

MELANYA и Жупник спели дуэтом

Песня "Найти тебя" рассказывает о поисках настоящей любви, которая исцеляет и защищает в самые трудные моменты жизни. Герои мечтают найти человека, чей взгляд изменит их жизнь, станет поддержкой во времена бедствия и подарит чувство покоя и тепла.

Это песня о внутренней потребности любви, способной излечить душу и стать опорой в бурном мире.

Она — это та, которая исцеляет в самые темные времена, своей любовью растапливает душевные раны. Он — тот, кто защищает от бурь жизни, становится опорой и дает уверенность в будущем.

У счастья нет завтрашнего дня. Человеку нужен человек, именно сочетание женского и мужского начала. Для меня чувствовать себя счастливой, это любить, быть любимой, обрести именно свою родственную душу и вместе жить жизнь. «Найти тебя» — песня, которая побуждает на поиски настоящей любви, жизнь, о которой мечтаешь, жизнь важна твоей душе рядом с любимым человеком — делится певица MELANYA. MELANYA Украинская певица

Очень часто мы продолжаем искать своего человека, даже не догадываясь, что он рядом. Часто проходим мимо сотни раз, но стоит только одного взгляда, чтобы найти свое счастье на всю жизнь. «Найти тебя» именно о том, что иногда стоит остановиться и послушать, что подсказывает сердце. А именно — чье сердце надо почувствовать своим. Денис Жупник Шоумен

Денис Жупник и Александра Козырь празднуют 18-летие брака

Актер театра и дубляжа, радиоведущий, ведущий на телеканалах M1 и М2 Денис Жупник поделился нежным фото с женой актрисой Александре Козырь.

Пара вместе уже 18 лет, имеет дочь и сына.

К годовщине Денис Жупник опубликовал щемящее фото на своей странице в Фейсбуке.

Денис Жупник с женой Александрой Козырь