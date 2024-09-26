MELANYA та Денис Жупник представили спільну пісню “Знайти тебе” ― відео

26 вересня українська співачка MELANYA представила нову пісню “Знайти тебе” в дуеті з теле- та радіоведучим Денисом Жупником. Композицію присвячено внутрішнім пошукам, бажанню тепла і світла, які лише справжнє кохання може принести в наші серця.

MELANYA та Жупник заспівали дуетом

Пісня “Знайти тебе” розповідає про пошуки справжнього кохання, яке зцілює та захищає в найважчі моменти життя. Герої мріють знайти людину, чий погляд змінить їхнє життя, стане підтримкою в часи лиха й подарує відчуття спокою і тепла.

Це пісня про внутрішню потребу любові, яка здатна вилікувати душу і стати опорою в буремному світі.

Вона — це та, хто зцілює в найтемніші часи, своєю любов'ю розтоплює душевні рани. Він — той, хто захищає від буревіїв життя, стає опорою і дає впевненість у майбутньому.

У щастя немає завтрашнього дня.. Людині потрібна людина, саме поєднання жіночого та чоловічого початку. Для мене відчувати себе щасливою, це кохати, бути коханою, знайти саме свою споріднену душу і разом жити життя. «Знайти тебе» — пісня яка спонукає на пошуки справжнього кохання, життя про яке мрієш, життя яке важливе твоїй душі поряд з коханою людиною — ділиться співачка MELANYA. MELANYA Українська співачка

Дуже часто ми продовжуємо шукати свою людину, навіть не здогадуючись, що вона поруч. Часто проходимо повз неї сотні разів, але варто лише одного погляду, аби знайти своє щастя на все життя. «Знайти тебе» саме про те, що інколи варто зупинитися і послухати, що підказує серце. А саме — чиє серце треба відчути своїм. Денис Жупник Шоумен

Денис Жупник та Олександра Козир святкують 18-річчя шлюбу

Актор театру та дубляжу, радіоведучий, ведучий на телеканалах «M1» і «М2» Денис Жупник поділився ніжним фото з дружиною актрисою Олександрі Козир.

Пара разом вже 18 років, має доньку та сина.

До річниці Денис Жупник опублікував щемке фото на своїй сторінці у Фейсбуці.

Денис Жупник з дружиною Олександрою Козир