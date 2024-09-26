MELANYA та Денис Жупник представили спільну пісню “Знайти тебе” ― відео

26 вересня українська співачка MELANYA представила нову пісню “Знайти тебе” в дуеті з теле- та радіоведучим Денисом Жупником. Композицію присвячено внутрішнім пошукам, бажанню тепла і світла, які лише справжнє кохання може принести в наші серця.
Головні тези:
- Пісня “Знайти тебе” є музичним втіленняс внутрішніх пошуків тепла та світла, які може принести справжня любов.
- У виконанні MELANYA та Деніса Жупника композиція розповідає про справжнє кохання, що зцілює і захищає в найважчі моменти життя.
- MELANYA ділиться, що справжнє кохання може вилікувати душу і стати опорою в складному світі, де кожному потрібна споріднена душа.
MELANYA та Жупник заспівали дуетом
Пісня “Знайти тебе” розповідає про пошуки справжнього кохання, яке зцілює та захищає в найважчі моменти життя. Герої мріють знайти людину, чий погляд змінить їхнє життя, стане підтримкою в часи лиха й подарує відчуття спокою і тепла.
Це пісня про внутрішню потребу любові, яка здатна вилікувати душу і стати опорою в буремному світі.
Вона — це та, хто зцілює в найтемніші часи, своєю любов'ю розтоплює душевні рани. Він — той, хто захищає від буревіїв життя, стає опорою і дає впевненість у майбутньому.
Денис Жупник та Олександра Козир святкують 18-річчя шлюбу
Актор театру та дубляжу, радіоведучий, ведучий на телеканалах «M1» і «М2» Денис Жупник поділився ніжним фото з дружиною актрисою Олександрі Козир.
Пара разом вже 18 років, має доньку та сина.
До річниці Денис Жупник опублікував щемке фото на своїй сторінці у Фейсбуці.
Офіційно 18 років безмежного кохання! Олександра Козир, дякую, що обрала мене і завжди поруч! Дякую за наших чудових дітей! Кохаю, як вперше!
Більше по темі
- Категорія
- Цікаве
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-