Microsoft представил интегрированную модель ИИ Magma — чем она уникальна
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Технологии
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Microsoft представил интегрированную модель ИИ Magma — чем она уникальна

ИИ
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Источник:  Блог Microsoft

Команда Microsoft Research представила Magma — интегрированную модель искусственного интеллекта, объединяющую обработку зрительных и языковых данных для управления программными интерфейсами и роботизированными системами.

Главные тезисы

  • Интегрированная модель искусственного интеллекта Magma от Microsoft объединяет обработку зрительных и языковых данных для управления программными интерфейсами и роботизированными системами.
  • Модель Magma является первой ШИ-моделью, активно взаимодействующей с мультимодальными данными.
  • Microsoft позиционирует проект Magma как шаг к созданию агентного ИИ, который способен разрабатывать планы и выполнять задачи на уровне человека.

Magma является первой ИИ-моделью, активно взаимодействующей с мультимодальными данными

Если результаты тестов подтвердятся вне Microsoft, это может стать важным шагом к созданию универсального мультимодального ИИ, способного работать как в реальном, так и в цифровом пространстве.

Microsoft заявляет, что Magma является первой ШИ-моделью, обрабатывающей не только мультимодальные данные (текст, изображение, видео), но и способной активно взаимодействовать с ними: осуществлять навигацию в интерфейсах или манипулировать физическими объектами.

Проект разработан в сотрудничестве между исследователями Microsoft, KAIST, Университетом Мэриленда, Университетом Висконсина-Мэдисон и Университетом Вашингтона.

Magma отличается от предыдущих мультимодальных систем тем, что объединяет возможности восприятия и управления в одну модель. Раньше для каждой из этих функций использовались отдельные модели, но Magma предлагает встроенный подход.

Microsoft позиционирует эту модель как шаг к созданию агентного ИИ — системы, которая не только взаимодействует с окружающей средой, но способна самостоятельно разрабатывать планы и выполнять многошаговые задачи, выполняя определенные функции вместо человека.

Возможности Magma

Модель Magma использует два важных компонента: Set-of-Mark, позволяющий идентифицировать объекты, с которыми можно взаимодействовать в среде, и Trace-of-Mark, изучающий шаблоны движения видео.

Благодаря этим инновациям Magma может выполнять задачи, такие как навигация интерфейсами или управление роботизированными руками для выполнения физических манипуляций. Это делает модель настоящим мультимодальным агентом, а не просто системой восприятия как предыдущие версии.

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