Microsoft представил интегрированную модель ИИ Magma — чем она уникальна

Команда Microsoft Research представила Magma — интегрированную модель искусственного интеллекта, объединяющую обработку зрительных и языковых данных для управления программными интерфейсами и роботизированными системами.

Magma является первой ИИ-моделью, активно взаимодействующей с мультимодальными данными

Если результаты тестов подтвердятся вне Microsoft, это может стать важным шагом к созданию универсального мультимодального ИИ, способного работать как в реальном, так и в цифровом пространстве.

Microsoft заявляет, что Magma является первой ШИ-моделью, обрабатывающей не только мультимодальные данные (текст, изображение, видео), но и способной активно взаимодействовать с ними: осуществлять навигацию в интерфейсах или манипулировать физическими объектами. Поделиться

Проект разработан в сотрудничестве между исследователями Microsoft, KAIST, Университетом Мэриленда, Университетом Висконсина-Мэдисон и Университетом Вашингтона.

Magma отличается от предыдущих мультимодальных систем тем, что объединяет возможности восприятия и управления в одну модель. Раньше для каждой из этих функций использовались отдельные модели, но Magma предлагает встроенный подход.

Microsoft позиционирует эту модель как шаг к созданию агентного ИИ — системы, которая не только взаимодействует с окружающей средой, но способна самостоятельно разрабатывать планы и выполнять многошаговые задачи, выполняя определенные функции вместо человека.

Возможности Magma

Модель Magma использует два важных компонента: Set-of-Mark, позволяющий идентифицировать объекты, с которыми можно взаимодействовать в среде, и Trace-of-Mark, изучающий шаблоны движения видео.