"Милая моя". TVORCHI сделали кавер на культовую песню Ивасюка — видео

Группа из Тернополя TVORCHI перепела композицию Владимира Ивасюка в 1968 году "Я пойду в далекие горы", которая является одной из самых популярных его песен.

TVORCHI перепели культовую песню Владимира Ивасюка

Украинская музыкальная группа из Тернополя TVORCHI выпустила песню "Мила моя" и муд-видео на нее. Саунд-продюсер Андрей Гуцуляк и вокалист Джеффри Кенни создали собственную версию композиции "Я уйду в дальние горы" Владимира Ивасюка.

Трек "Мила моя" зашел вам именно после того видео, которое мы сняли во время выступления на свадьбе на Буковине — Родине Владимира Ивасюка. Мы это расцениваем как своего рода творческое благословение, и рады, что дали новое дыхание такой большой композиции, которую услышит молодое поколение.

Они поделились, что решили оставить свадебную атмосферу и настроение в своем видео.

Посвящаем нашу версию песни всем нашим милым девушкам и женщинам. Поделиться

Владимир Ивасюк написал музыку к песне "Я пойду в далекие горы" осенью 1968 года, а слова зимой 1969, когда он был студентом Черновицкого медицинского института.