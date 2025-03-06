"Мила моя". TVORCHI зробили кавер на культову пісню Івасюка — відео

Гурт з Тернополя TVORCHI переспівав композицію Володимира Івасюка 1968 року "Я піду в далекі гори", що є однією з найпопулярніших його пісень.

TVORCHI переспівали культову пісню Володимира Івасюка

Український музичний гурт з Тернополя TVORCHI випустили пісню "Мила моя" та муд-відео на неї. Саунд-продюсер Андрій Гуцуляк і вокаліст Джеффрі Кенні створили власну версію композиції "Я піду в далекі гори" Володимира Івасюка.

Трек "Мила моя" зайшов вам саме після того відео, яке ми зняли під час виступу на весіллі на Буковині — Батьківщині Володимира Івасюка. Ми це розцінюємо як свого роду творче благословення, та раді, що дали новий подих такій великій композиції, що її почує молоде покоління.

Вони поділилися, що вирішили залишити весільну атмосферу та настрій у своєму відео.

Присвячуємо нашу версію пісні усім нашим милим дівчатам і жінкам. Поширити

Володимир Івасюк написав музику до пісні "Я піду в далекі гори" восени 1968 року, а слова взимку 1969 року, коли він був студентом Чернівецького медичного інституту.