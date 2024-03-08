В Пентагоне был обнародован обширный отчет с отрицанием информации о сокрытии контактов с инопланетными цивилизациями.
Что в Пентагоне говорят о контактах с пришельцами
В отчете Минобороны США отмечается, что в настоящее время вообще нет реальных доказательств существования инопланетных цивилизаций.
По словам спикера Минобороны США Патрика Райдера, ведомство подошло к созданию отчета открыто и беспристрастно.
Райдер подчеркнул, что так и не было обнаружено никаких доказательств существования секретных правительственных программ, которые скрывали бы технологии или объекты инопланетного происхождения.
Как в Пентагоне объясняют загадочные случаи с инопланетными объектами
В материале издания подчеркивается, что большинство не объясненных случаев наблюдения инопланетных объектов остаются нераскрытыми именно из-за отсутствия качественных данных.
В Пентагоне уверены, что большинство этих случаев также были бы идентифицированы как обычные объекты или явления, если бы исходных данных было больше.
Из-за невозможности объяснить такие случаи с "некачественными" начальными данными преуспевают теории заговора, хотя ученые и независимые исследователи уже неоднократно доказывали, что все подобные случаи являются оптическими иллюзиями, погодными явлениями или аппаратами, созданными человеком.
В докладе также оспариваются утверждения информаторов и бывших членов правительства, которые утверждали, что Соединенные Штаты скрывают от общественности доказательства инопланетян или внеземные материалы.
Всплеск сообщений об инопланетянах и общественном интересе к этой теме Пентагон объясняет тем, что современные технологии значительно упростили и процесс создания мистификаций, и их распространение на массовую аудиторию.
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