Минобороны США обнародовало наибольший отчет по связям с пришельцами
Категория
Мир
Дата публикации

Минобороны США обнародовало наибольший отчет по связям с пришельцами

Пентагон
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Источник:  The New York Times

В Пентагоне был обнародован обширный отчет с отрицанием информации о сокрытии контактов с инопланетными цивилизациями.

Что в Пентагоне говорят о контактах с пришельцами

В отчете Минобороны США отмечается, что в настоящее время вообще нет реальных доказательств существования инопланетных цивилизаций.

63-страничный документ является самым большим за последние годы широким опровержением Пентагона заявлений о том, что он владеет информацией о внеземных визитах или технологиях. Но на фоне широко распространенного недоверия правительству, отчет вряд ли успокоит растущую одержимость инопланетянами, - отмечается в материале издания.

По словам спикера Минобороны США Патрика Райдера, ведомство подошло к созданию отчета открыто и беспристрастно.

Райдер подчеркнул, что так и не было обнаружено никаких доказательств существования секретных правительственных программ, которые скрывали бы технологии или объекты инопланетного происхождения.

Все следственные действия на всех уровнях классификации пришли к выводу, что большинство наблюдений были обычными объектами и явлениями и результатом ложной идентификации, - отметил представитель Пентагона.

Как в Пентагоне объясняют загадочные случаи с инопланетными объектами

В материале издания подчеркивается, что большинство не объясненных случаев наблюдения инопланетных объектов остаются нераскрытыми именно из-за отсутствия качественных данных.

В Пентагоне уверены, что большинство этих случаев также были бы идентифицированы как обычные объекты или явления, если бы исходных данных было больше.

Из-за невозможности объяснить такие случаи с "некачественными" начальными данными преуспевают теории заговора, хотя ученые и независимые исследователи уже неоднократно доказывали, что все подобные случаи являются оптическими иллюзиями, погодными явлениями или аппаратами, созданными человеком.

В докладе также оспариваются утверждения информаторов и бывших членов правительства, которые утверждали, что Соединенные Штаты скрывают от общественности доказательства инопланетян или внеземные материалы.

Всплеск сообщений об инопланетянах и общественном интересе к этой теме Пентагон объясняет тем, что современные технологии значительно упростили и процесс создания мистификаций, и их распространение на массовую аудиторию.

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