Міноборони США оприлюднило найбільший звіт стосовно зв'язків із прибульцями

Що у Пентагоні кажуть про контакти з прибульцями

У звіті Міноборони США зазначається, що наразі взагалі не існує реальних доказів існування іншопланетних цивілізацій.

63-сторінковий документ є найбільшим за останні роки широким спростуванням Пентагону заяв про те, що він володіє інформацією про позаземні візити або технології. Але на тлі широко поширеної недовіри до уряду, звіт навряд чи заспокоїть зростаючу одержимість інопланетянами, - зазначається у матеріалі видання. Поширити

За словами речника Міноборони США Патріка Райдера, відомство підійшло до створення звіту відкрито та неупереджено.

Райдер підкреслив, що так і не було виявлено жодних доказів існування секретних урядових програм, які б приховували технології або об’єкти іншопланетного походження.

Усі слідчі дії на всіх рівнях класифікації прийшли до висновку, що більшість спостережень були звичайними об’єктами та явищами та результатом помилкової ідентифікації, - наголосив речник Пентагону. Поширити

Як у Пентагоні пояснюють загадкові випадки із іншопланетними об’єктами

У матеріалі видання підкреслюється, що більшість не пояснених випадків спостереження іншопланетних об’єктів залишаються нерозкритими саме через брак якісних даних.

В Пентагоні упевнені, що більшість цих випадків також були б ідентифіковані як звичайні об’єкти чи явища, якби вихідних даних було більше.

Через неможливість пояснити такі випадки із "неякісними" початковими даними процвітають теорії змови, хоча вчені та незалежні дослідники вже неодноразово доводили, що всі подібні випадки є оптичними ілюзіями, погодними явищами, або апаратами, створеними людиною.

У доповіді також оскаржуються твердження інформаторів і колишніх урядовців, які стверджували, що Сполучені Штати приховують від громадськості докази інопланетян або позаземні матеріали.

Сплеск повідомлень про іншопланетян і суспільного інтересу до цієї теми Пентагон пояснює зокрема тим, що сучасні технології значно спростили і процес створення містифікацій, і їхнє поширення на масову аудиторію.