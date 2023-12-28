Минобороны Великобритании показало яркую тренировку бойцов ВСУ — видео

Великобритания разместила видео тренировки украинских военных в специальном полигоне, построенном из настоящей деревни.

Министерство обороны Великобритании показало тренировку украинских военных

На кадрах видна тренировка новобранцев. Украинские военные изучают разные возможные ситуации, которые могут возникнуть во время боев.

In 2023 across the British countryside, Ukrainian recruits have been training hard.



Over 30,000 have now been trained on Op Interflex.



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/UJRaxMdMmB — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) December 27, 2023

По словам министерства, учения прошли уже 30 тысяч военных.

Помощь Великобритании Украине

Великобритания с самого начала полномасштабного вторжения России оказывает Украине масштабную военную помощь. В рамках этой помощи украинские военные получили от британцев танки Challenger 2, дальнобойные ракеты Storm Shadow, реактивные системы залпового огня M270 и другое вооружение.

Ранее мы писали, что Великобритания может заключить с Украиной соглашение о гарантиях безопасности и оказать помощь по укреплению военно-морских сил страны.

Также мы сообщали, что Великобритания совместно с Норвегией создали "морскую коалицию" для помощи Украине. Страны отправят 2 корабля для обезвреживания мин.

Великобритания выстроила специальный полигон для украинских военных. Это позволит получить опыт ведения боевых действий в городских условиях.