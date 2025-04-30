Мировые цены на нефть рекордно упали — что случилось

Торговая тарифная война, развязанная Дональдом Трампом, повлекла наибольшее одномесячное падение мировых цен на нефть за последние три с половиной года.
Главные тезисы
- Это самое большое падение цен на нефть в мире с ноября 2021 года.
- Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 49 центов, или 0,8%, до 63,76 доллара за баррель.
Трамп обвалил мировые цены на нефть
30 апреля по состоянию на 10 утра по Гринвичу фьючерсы на нефть марки Brent упали на 49 центов, или 0,8%, до 63,76 доллара за баррель.
Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate упали на 40 центов, или 0,7%, до 60,02 доллара за баррель.
В общей сложности в течение апреля обе марки нефти подешевели примерно на 15% и 16% соответственно.
Это самое большое падение с ноября 2021 года.
Аналитики напрямую связывают падение нефтяных цен с объявленной 2 апреля новой тарифной политикой США, в рамках которой весь импорт в Америку обложили дополнительной пошлиной.
Дополнительным фактором, снизившим цены на нефть, стало ожидание увеличения добычи странами ОПЕК+. Ожидается, что добыча будет увеличена в мае, а возможно и в июне.
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