Світові ціни на нафту рекордно впали — що трапилося
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Світові ціни на нафту рекордно впали — що трапилося

нафта
Джерело:  Reuters

Торгова тарифна війна, розв’язана Дональдом Трампом, спричинила найбільше одномісячне падіння світових цін на нафту за останні три з половиною роки.

Головні тези:

  • Це найбільше падіння цін на нафту у світі з листопада 2021 року.
  • Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 49 центів, або 0,8%, до 63,76 долара за барель.

Трамп обвалив світові ціни на нафту

30 квітня станом на 10 ранку за Гринвічем, ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 49 центів, або 0,8%, до 63,76 долара за барель.

Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate впали на 40 центів, або 0,7%, до 60,02 долара за барель.

Загалом протягом квітня обидві марки нафти подешевшали приблизно на 15% та 16% відповідно.

Це найбільше падіння з листопада 2021 року.

Аналітики прямо пов’язують падіння нафтових цін із оголошеною 2 квітня новою тарифною політикою США, в межах якої увесь імпорт в Америку обклали додатковим митом. Ефект посилили контрзаходи, вжиті Китаєм у відповідь.

Опитані Reuters аналітики прогнозують, що тарифи Трампа зробили ймовірним сповзання світової економіки в рецесію вже цього року. Вже у квітні виробництво на заводах у Китаї зазнало найшвидшого скорочення за останні 16 місяців.

Додатковим фактором, який знизив ціни на нафту, стало очікування збільшення видобутку країнами ОПЕК+. Очікується, що видобуток збільшать у травні, а можливо і у червні.

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