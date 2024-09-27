Глобальные изменения климата заставляют оборонные компании по всему миру искать альтернативные источники энергии, в частности переводить военную технику на использование водородных двигателей.
Главные тезисы
- Оборонные компании по всему миру переходят на использование водородных двигателей для военной техники в связи с глобальными изменениями климата.
- Использование водорода способствует снижению вредных выбросов и улучшению экологии, так как он не производит шума, пара или тепла.
- Главные компании, занимающиеся оборонной техникой, такие как Hyundai, Kia и Doosan, активно разрабатывают водородные двигатели для танков, кораблей, подлодок и беспилотников.
- Использование водородной энергии позволяет увеличить эффективность энергопроизводства и снизить зависимость от ископаемых топлив.
- Переход на водородные топливные элементы может сыграть ключевую роль в уменьшении вредных выбросов у военной отрасли, которая является крупнейшим потребителем ископаемого топлива в мире.
Что известно о переводе военной техники на водородные двигатели
В частности, в настоящее время проводится введение водородно-топливных элементов для танков, военных кораблей и подводных лодок.
Отмечается, что вооруженные силы Южной Кореи планируют перевести военно-транспортные средства с двигателей внутреннего сгорания на водородные моторы.
В рамках этих планов проводится сотрудничество с такими компаниями, как Kia, Hyundai и Doosan, занимающиеся разработкой водородных двигателей для танков и бронетехники.
Так Hyundai планирует разработать автомобиль с водородным двигателем H-Moving Station для нужд военных и с возможностью заправки.
Автомобиль рассчитан на перевозку 50 кг водорода и может заправляться в любом месте.
Также дочерняя компания Hyundai, Hyundai Rotem, создает такие моторы для танков и бронетехники.
Над беспилотниками, которые смогут функционировать по аналогичному "экологическому принципу", работает Doosan Mobility.
Журналисты издания Interesting Engineering также подчеркивают , что эффективность традиционного производства электроэнергии на ископаемом топливе составляет 28-32%, тогда как при использовании водорода может быть увеличена до 47%.
При этом водородные топливные элементы меньше и легче традиционных электрических батарей, что упрощает производство электроэнергии где угодно.
Испарения и шум, исходящие от дизельных двигателей, могут легко выдать место дислокации солдат, а использование водорода наоборот помешает противнику.
По информации СМИ, ряд компаний, таких как Paprity и Hogreen Air, разрабатывают водородные двигатели для кораблей и подлодок.
Аналитики подчеркивают, что стремление военных сократить выбросы углерода из своих источников способствует улучшению экологии — водород как источник энергии не производит шума, пара или тепла.
Что известно о влиянии военной отрасли на вредные выбросы в атмосферу
Отмечается, что согласно отчету британского аналитического центра Common Wealth, военная отрасль является одним из крупнейших потребителей ископаемого топлива.
На долю военных приходится около 5,5% всех выбросов в мире.
Данных мало, но известно, что в 2017 году ежедневно закупалось около 269 тыс 230 баррелей нефти, что составило в общей сложности около 100 млн баррелей в год.
Во время Второй мировой войны среднестатистический американский солдат тратил 3,8 литра (один галлон) топлива, а в 2003 году эта цифра выросла до 83,3 литра (22 галлона).
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