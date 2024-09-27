Глобальные изменения климата заставляют оборонные компании по всему миру искать альтернативные источники энергии, в частности переводить военную технику на использование водородных двигателей.

Что известно о переводе военной техники на водородные двигатели

На фоне возрастающего стремления перейти от ископаемого топлива к устойчивой энергии водородная энергетика становится лидером будущего. Правительства, корпорации и эксперты по энергетике во всем мире сотрудничают, чтобы найти возможные решения кризиса глобального потепления с помощью водородной энергии, подчеркивают аналитики издания. Поделиться

В частности, в настоящее время проводится введение водородно-топливных элементов для танков, военных кораблей и подводных лодок.

Танк

Отмечается, что вооруженные силы Южной Кореи планируют перевести военно-транспортные средства с двигателей внутреннего сгорания на водородные моторы.

В рамках этих планов проводится сотрудничество с такими компаниями, как Kia, Hyundai и Doosan, занимающиеся разработкой водородных двигателей для танков и бронетехники.

Так Hyundai планирует разработать автомобиль с водородным двигателем H-Moving Station для нужд военных и с возможностью заправки.

Автомобиль рассчитан на перевозку 50 кг водорода и может заправляться в любом месте.

Также дочерняя компания Hyundai, Hyundai Rotem, создает такие моторы для танков и бронетехники.

Kia разрабатывает водородный автомобиль. Цель — обеспечить поставку 100 кВт в час с помощью водородных топливных элементов. Компания также работает над водородным военным автомобилем, отмечают авторы материала. Поделиться

Над беспилотниками, которые смогут функционировать по аналогичному "экологическому принципу", работает Doosan Mobility.

Журналисты издания Interesting Engineering также подчеркивают , что эффективность традиционного производства электроэнергии на ископаемом топливе составляет 28-32%, тогда как при использовании водорода может быть увеличена до 47%.

При этом водородные топливные элементы меньше и легче традиционных электрических батарей, что упрощает производство электроэнергии где угодно.

Испарения и шум, исходящие от дизельных двигателей, могут легко выдать место дислокации солдат, а использование водорода наоборот помешает противнику.

По информации СМИ, ряд компаний, таких как Paprity и Hogreen Air, разрабатывают водородные двигатели для кораблей и подлодок.

Аналитики подчеркивают, что стремление военных сократить выбросы углерода из своих источников способствует улучшению экологии — водород как источник энергии не производит шума, пара или тепла.

Что известно о влиянии военной отрасли на вредные выбросы в атмосферу

Отмечается, что согласно отчету британского аналитического центра Common Wealth, военная отрасль является одним из крупнейших потребителей ископаемого топлива.

На долю военных приходится около 5,5% всех выбросов в мире.

Для сравнения, на гражданскую авиацию приходится около 2% выбросов, в то время как вооруженные силы США являются крупнейшими источниками выбросов, представляя не менее трех четвертей мирового военного присутствия, — отмечается в материале издания. Поделиться

Данных мало, но известно, что в 2017 году ежедневно закупалось около 269 тыс 230 баррелей нефти, что составило в общей сложности около 100 млн баррелей в год.

Во время Второй мировой войны среднестатистический американский солдат тратил 3,8 литра (один галлон) топлива, а в 2003 году эта цифра выросла до 83,3 литра (22 галлона).