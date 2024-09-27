Глобальні зміни клімату змушують оборонні компанії по всьому світу шукати альтернативні джерела енергії, зокрема, переводити військову техніку на використання водневих двигунів.
Головні тези:
- Глобальні зміни клімату спонукають оборонні компанії до пошуку альтернативних джерел енергії, зокрема, переходу на водневі двигуни для військової техніки.
- Використання водню у військовій галузі сприяє зниженню шкідливих викидів і поліпшенню екології, оскільки водень не виробляє шуму, пари чи тепла.
- Оборонні компанії, такі як Hyundai, Kia та Doosan, активно розробляють водневі двигуни для танків, кораблів, підводних човнів та безпілотників.
- Використання водневих паливних елементів відкриває нові можливості для збільшення ефективності енерговиробництва та зменшення залежності від викопних палив.
- Військова галузь є однією з найбільших споживачів викопного палива у світі, тому перехід на водень може відіграти ключову роль у зменшенні шкідливих викидів.
Що відомо про переведення військової техніки на водневі двигуни
Зокрема, наразі проводиться запровадження воднево-паливних елементів для танків, військових кораблів та підводних човнів.
Зазначається, що Збройні сили Південної Кореї планують перевести військово-транспортні засоби з двигунів внутрішнього згоряння на водневі мотори.
У рамках цих планів проводиться співпраця з такими компаніями як Kia, Hyundai та Doosan, які займаються розробкою водневих двигунів для танків та бронетехніки.
Так Hyundai планує розробити автівку із водневим двигуном H-Moving Station для потреб військових та зможливістю заправки.
Автівка розрахована на перевезення 50 кг водню і може заправлятись у будь-якому місці.
Також дочірня компанія Hyundai, Hyundai Rotem, створює такі мотори для танків і бронетехніки.
Над безпілотниками, які зможуть функціонувати за аналогічним "екологічним принципом", працює Doosan Mobility.
Журналісти видання Interesting Engineering також підкреслюють, що ефективність традиційного виробництва електроенергії на викопному паливі складає 28-32%, тоді як у разі використання водню може бути збільшена до 47%.
При цьому водневі паливні елементи менші й легші за традиційні електричні батареї, що спрощує виробництво електроенергії будь-де.
Випари та шум, що виходять від дизельних двигунів, можуть легко видати місце дислокації солдатів, а використання водню навпаки — завадить противнику.
За інформацією ЗМІ, низка компаній, такі як Paprity та Hogreen Air, розробляють водневі двигуни для кораблів та підводних човнів.
Аналітики підкреслюють, що прагнення військових скоротити викиди вуглецю зі своїх джерел сприяє покращенню екології — водень як джерело енергії не виробляє шуму, пари чи тепла.
Що відомо про вплив військової галузі на шкідливі викиди в атмосферу
Зазначається, що згідно зі звітом британського аналітичного центру Common Wealth, військова галузь є однією з найбільших споживачів викопного палива.
На частку військових припадає близько 5,5% від усіх викидів у світі.
Даних мало, але відомо, що у 2017 році щодня закуповувалося близько 269 тис 230 барелів нафти, що загалом становило близько 100 млн барелів за рік.
Під час Другої світової війни середньостатистичний американський солдат витрачав 3,8 літра (один галон) палива, а у 2003 році ця цифра зросла до 83,3 літра (22 галони).
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