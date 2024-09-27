Глобальні зміни клімату змушують оборонні компанії по всьому світу шукати альтернативні джерела енергії, зокрема, переводити військову техніку на використання водневих двигунів.

Що відомо про переведення військової техніки на водневі двигуни

На тлі зростання прагнення перейти від викопного палива до стійкої енергії воднева енергетика стає лідером майбутнього. Уряди, корпорації та експерти з енергетики у всьому світі співпрацюють, щоб знайти можливі рішення кризи глобального потепління за допомогою водневої енергії, — підкреслюють аналітики видання. Поширити

Зокрема, наразі проводиться запровадження воднево-паливних елементів для танків, військових кораблів та підводних човнів.

Танк

Зазначається, що Збройні сили Південної Кореї планують перевести військово-транспортні засоби з двигунів внутрішнього згоряння на водневі мотори.

У рамках цих планів проводиться співпраця з такими компаніями як Kia, Hyundai та Doosan, які займаються розробкою водневих двигунів для танків та бронетехніки.

Так Hyundai планує розробити автівку із водневим двигуном H-Moving Station для потреб військових та зможливістю заправки.

Автівка розрахована на перевезення 50 кг водню і може заправлятись у будь-якому місці.

Також дочірня компанія Hyundai, Hyundai Rotem, створює такі мотори для танків і бронетехніки.

Kia розробляє водневий автомобіль. Мета — забезпечити постачання 100 кВт на годину за допомогою водневих паливних елементів. Компанія також працює над водневим військовим автомобілем, — зазначають автори матеріалу. Поширити

Над безпілотниками, які зможуть функціонувати за аналогічним "екологічним принципом", працює Doosan Mobility.

Журналісти видання Interesting Engineering також підкреслюють, що ефективність традиційного виробництва електроенергії на викопному паливі складає 28-32%, тоді як у разі використання водню може бути збільшена до 47%.

При цьому водневі паливні елементи менші й легші за традиційні електричні батареї, що спрощує виробництво електроенергії будь-де.

Випари та шум, що виходять від дизельних двигунів, можуть легко видати місце дислокації солдатів, а використання водню навпаки — завадить противнику.

За інформацією ЗМІ, низка компаній, такі як Paprity та Hogreen Air, розробляють водневі двигуни для кораблів та підводних човнів.

Аналітики підкреслюють, що прагнення військових скоротити викиди вуглецю зі своїх джерел сприяє покращенню екології — водень як джерело енергії не виробляє шуму, пари чи тепла.

Що відомо про вплив військової галузі на шкідливі викиди в атмосферу

Зазначається, що згідно зі звітом британського аналітичного центру Common Wealth, військова галузь є однією з найбільших споживачів викопного палива.

На частку військових припадає близько 5,5% від усіх викидів у світі.

Для порівняння, на цивільну авіацію припадає близько 2% викидів, тоді як збройні сили США є найбільшими джерелами викидів, представляючи не менше як три чверті світової військової присутності, — наголошується у матеріалі видання. Поширити

Даних мало, але відомо, що у 2017 році щодня закуповувалося близько 269 тис 230 барелів нафти, що загалом становило близько 100 млн барелів за рік.

Під час Другої світової війни середньостатистичний американський солдат витрачав 3,8 літра (один галон) палива, а у 2003 році ця цифра зросла до 83,3 літра (22 галони).