Международный уголовный суд находится в состоянии досадной войны за сферы влияния, блокирующую усилия Украины по созданию специального международного трибунала, уполномоченного судить руководство России за преступления, совершенные в Украине, утверждает Филипп Сэндс, один из ведущих сторонников создания международного трибунала.

Как МКС блокирует попытку Украины добиться суда по преступлениям России

Он возложил ответственность за тупик Карима Хана, прокурора МКС, и некоторых неназванных судей этого суда — базирующегося в Гааге международного органа. По его словам, они выступают против специального международного трибунала не по принципиальным соображениям, а из-за войны за свои интересы.

Украинцы были разочарованы задержками и призвали Великобританию взять на себя инициативу. Общепризнано, что, хотя МКС может предъявлять обвинения в военных преступлениях, он не имеет юрисдикции в отношении России, поскольку она не является участницей Римского устава, учредительного договора МКС.

Вместо этого МКС пытается предъявить обвинение президенту Владимиру Путину в связи с похищением детей из Украины. По словам Сэндса, некоторые страны "Большой семерки" — США, Великобритания и Франция нервничают по поводу международного трибунала, поскольку он может создать прецедент, который приведет к тому, что другие мировые лидеры будут обвиняться другими будущими трибуналами.

Сохраняются опасения, что Генеральная ассамблея ООН или Совет безопасности могут не проголосовать за создание трибунала, что снизит его международную легитимность. Россия, например, может наложить вето на любой трибунал, если Совбезу будет предложено создать такой орган.

Однако глава юридического департамента ЕС по иностранным делам Франк Хоффмайстер призвал "проявить дозу реализма" по альтернативному варианту создания суда путем голосования на Генеральной ассамблее ООН. Он отметил, что, хотя 140 государств на Генеральной ассамблее проголосовали за осуждение действий России, поддержка упала ниже 100, когда странам задали вопрос о создании реестра ущерба на Украине, нанесенного Россией. Другой вариант — Совет Европы должен создать этот орган на основе многостороннего договора, но это стало бы подтверждением того, что глобальный Юг исключен из системы международного правосудия, в которой доминирует Запад.

Я не знаю, сколько голосов вы получите, если скажете: "Давайте накажем Путина". Если не будет достаточной поддержки, вся затея утихнет, и это залог провала, — отметил Франк Хоффмайстер. Поделиться

Почему МКС должен выдать ордер на арест Лукашенко

Заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета и руководитель Народного антикризисного управления в Беларуси подчеркнул, что преступный режим белорусского диктатора Александра Лукашенко принимает участие в похищении российскими военными преступниками украинских детей с оккупированных территорий.

Латушко подчеркнул, что белорусская оппозиция тщательно изучает все материалы этого дела и уже направила предварительные отчеты представителям МКС и Офиса генпрокурора Украины.

Он подчеркнул, что преступный режим белорусского диктатора Лукашенко прямо участвует в похищении украинских детей российскими военными преступниками на оккупированных территориях, после чего их размещают в специальных лагерях на территории Беларуси.

Их вывозят через Ростов-на-Дону на территорию Беларуси. Там их помещают в лагеря, где детей идеологически возделывают в интересах "русского мира". Впоследствии с территории Беларуси детей вывозят в Россию либо на усыновление, либо возвращают на временно оккупированные территории Украины. Лукашенко здесь не сообщник, а инициатор, — отметил Латушко. Поделиться

Он отметил, что представители белорусской оппозиции должны остановить эти преступные действия белорусского диктатора Лукашенко и кремлевского диктатора Владимира Путина.

Латушко подчеркнул, что выдача МКС ордера на арест Лукашенко может оказать существенное влияние на ситуацию в Беларуси.