МКС блокує спробу України домогтися суду щодо злочинів Росії — The Guardian

Міжнародний кримінальний суд перебуває в стані прикрої війни за сфери впливу, яка блокує зусилля України зі створення спеціального міжнародного трибуналу, уповноваженого судити керівництво Росії за злочини, скоєні в Україні, стверджує Філіп Сендс, один із провідних прихильників створення міжнародного трибуналу.

Як МКС блокує спробу України домогтися суду щодо злочинів Росії

Він поклав відповідальність за безвихідь на Каріма Хана, прокурора МКС, і деяких неназваних суддів цього суду — міжнародного органу, що базується в Гаазі. За його словами, вони виступають проти спеціального міжнародного трибуналу не з принципових міркувань, а через війну за свої інтереси.

Українці були розчаровані затримками й закликали Велику Британію взяти на себе ініціативу. Загальновизнано, що хоча МКС може пред'являти звинувачення у воєнних злочинах, він не має юрисдикції щодо Росії, оскільки вона не є учасницею Римського статуту, установчого договору МКС.

Натомість МКС намагається пред'явити обвинувачення президенту Владіміру Путіну у зв'язку з викраденням дітей з України. За словами Сендса, деякі країни "Великої сімки" — США, Велика Британія і Франція нервують з приводу міжнародного трибуналу, оскільки він може створити прецедент, який призведе до того, що інші світові лідери будуть звинувачуватися іншими майбутніми трибуналами.

Зберігаються побоювання, що Генеральна асамблея ООН або Рада безпеки можуть не проголосувати за створення трибуналу, що знизить його міжнародну легітимність. Росія, наприклад, може накласти вето на будь-який трибунал, якщо Раді безпеки буде запропоновано створити такий орган.

Однак глава юридичного департаменту ЄС із закордонних справ Франк Хоффмайстер закликав "проявити дозу реалізму" щодо альтернативного варіанту створення суду шляхом голосування на Генеральній асамблеї ООН. Він зазначив, що, хоча 140 держав на Генеральній асамблеї проголосували за засудження дій Росії, підтримка впала нижче за 100, коли країнам поставили запитання про створення реєстру збитків на Україні, завданих Росією. Інший варіант — Рада Європи має створити цей орган на основі багатостороннього договору, але це стало б підтвердженням того, що глобальний Південь виключений із системи міжнародного правосуддя, в якій домінує Захід.

Я не знаю, скільки голосів ви отримаєте, якщо скажете: "Давайте покараємо Путіна". Якщо не буде достатньої підтримки, вся затія затихне, і це запорука провалу, — зазначив Франк Хоффмайстер. Поширити

Чому МКС має видати ордер на арешт Лукашенка

Заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету та керівник Народного антикризового управління в Білорусі підкреслив, що злочинний режим білоруського диктатора Олександра Лукашенка на пряму приймає участь у викраденні російськими військовими злочинцями українських дітей з окупованих територій.

Латушко підкреслив, що наразі білоруська опозиція ретельно вивчає всі матеріали цієї справи і вже надіслала попередні звіти представникам МКС та Офісу генпрокурора України.

Він підкреслив, що злочинний режим білоруського диктатора Лукашенка бере пряму участь у викраденні українських дітей російськими військовими злочинцями на окупованих територіях, після чого їх розміщують у спеціальних таборах на території Білорусі.

Їх вивозять через Ростов-на-Дону до території Білорусі. Там їх поміщають в табори, де дітей ідеологічно обробляють в інтересах "руского міра". Згодом з території Білорусі дітей вивозять до Росії або на всиновлення, або повертають на тимчасово окуповані території України. Лукашенко тут не спільник, а ініціатор, — зазначив Латушко. Поширити

Він наголосив на тому, що представники білоруської опозиції мають зупинити ці злочинні дії білоруського диктатора Лукашенка та кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Латушко підкреслив, що видача МКС ордера на арешт Лукашенка може суттєво вплинути на ситуацію у Білорусі.