Может ли Эрдоган объявить войну Израилю — ответ политолога

Международное сообщество ошеломило недавнее заявление турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана с публичной и жесткой критикой Израиля. Политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко отмечает, что это крайне неутешительный знак для всех нас.

Политолог не исключает сценарий с началом войны Турции против Израиля

По убеждению Игоря Чаленко, недавние высказывания Эрдогана направлены не только на Иерусалим или войну с ХАМАС. Они затрагивают большее количество стран.

Он также предполагает, что президент Турции хочет укрепить за собой лидерство в исламском мире.

К слову, бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор недавно озвучил прогноз, что Эрдоган все-таки может вступить в палестино-израильскую войну на стороне ХАМАС.

Я не считаю вступление Турции в этот конфликт невозможным. Господин Эрдоган очень хочет объединить тюркский мир и фактически хочет восстановить Османскую империю с точки зрения влияния Турции на территории, входившие в Османскую империю, – объяснил Игорь Чаленко. Поделиться

Что важно понимать, официальная Анкара выступает неким конкурентом Ирана в борьбе за лидерство в исламском мире.

Более того, Эрдоган сейчас делает все возможное, чтобы не допустить полномасштабной наземной операции ЦАХАЛ в Газе.

Как может выглядеть война Турции против Израиля

По мнению политолога, Турция действительно может вступить в палестино-израильский конфликт, однако это с ее стороны не будет в формате полномасштабной войны.

Скорее всего, это будет краткосрочная операция. Турция не входит в такие полномасштабные войны, а любит показывать свое лидерство среди мусульман и арабского мира, – объяснил Чаленко. Поделиться

Нельзя также игнорировать тот факт, что официальная Анкара находится только на стадии разработки собственного ВПК, а это значит, что ее ресурсов на большую войну не хватит.

По словам эксперта, подобные популистические заявления Эрдогана должны больше беспокоить даже не Израиль, а Саудовскую Арабию, Египет, Алжир и т.д.

Это является определенным намеком и на суверенитет этих стран.