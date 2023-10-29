Может ли Эрдоган объявить войну Израилю — ответ политолога

Международное сообщество ошеломило недавнее заявление турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана с публичной и жесткой критикой Израиля. Политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко отмечает, что это крайне неутешительный знак для всех нас.
Политолог не исключает сценарий с началом войны Турции против Израиля
По убеждению Игоря Чаленко, недавние высказывания Эрдогана направлены не только на Иерусалим или войну с ХАМАС. Они затрагивают большее количество стран.
Он также предполагает, что президент Турции хочет укрепить за собой лидерство в исламском мире.
К слову, бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор недавно озвучил прогноз, что Эрдоган все-таки может вступить в палестино-израильскую войну на стороне ХАМАС.
Что важно понимать, официальная Анкара выступает неким конкурентом Ирана в борьбе за лидерство в исламском мире.
Более того, Эрдоган сейчас делает все возможное, чтобы не допустить полномасштабной наземной операции ЦАХАЛ в Газе.
Как может выглядеть война Турции против Израиля
По мнению политолога, Турция действительно может вступить в палестино-израильский конфликт, однако это с ее стороны не будет в формате полномасштабной войны.
Нельзя также игнорировать тот факт, что официальная Анкара находится только на стадии разработки собственного ВПК, а это значит, что ее ресурсов на большую войну не хватит.
По словам эксперта, подобные популистические заявления Эрдогана должны больше беспокоить даже не Израиль, а Саудовскую Арабию, Египет, Алжир и т.д.
Это является определенным намеком и на суверенитет этих стран.
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