Чи може Ердоган оголосити війну Ізраїлю — відповідь політолога

Міжнародну спільноту приголомшила нещодавня заява турецького лідера Реджепа Таїпа Ердогана з публічно та жорсткою критикою Ізраїля. Політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко зазначає, що це вкрай невтішний знак для усіх нас.

Політолог не відкидає сценарій з початок війни Туреччини проти Ізраїля

На переконання Ігоря Чаленка, нещодавні висловлювання Ердогана спрямовані не лише за Єрусалим чи війну із ХАМАС. Вони зачіпають більше країн.

Він також припускає, що президент Туреччини хоче закріпити за собою лідерство в ісламському світі.

До слова, колишній радник Пентагону, полковник Дуглас Макгрегор нещодавно озвучив прогноз, що Ердоган все-таки може вступити у палестино-ізраїльську війну на боці ХАМАС.

Я не вважаю вступ Туреччини до цього конфлікту неможливим. Пан Ердоган дуже хоче об'єднати тюркський світ та фактично бажає відновити Османську імперію з точки зору впливу Туреччини на території, що входили до Османської імперії, – пояснив Ігор Чаленко. Поширити

Що важливо розуміти, офіційна Анкара виступає таким собі конкурентом Ірану у боротьбі за лідерство в ісламському світі.

Ба більше, Ердоган наразі робить все можливе, щоб не допустити повномасштабної наземної операції ЦАХАЛ у Газі.

Як може виглядати війна Туреччини проти Ізраїлю

На переконання політолога, Туреччина дійсно може вступити у палестинсько-ізраїльський конфлікт, однак це з її боку не буде у форматі повномасштабної війни.

Радше це буде короткострокова операція. Туреччина не заходить у такі повномасштабні війни, а любить показувати своє лідерство серед мусульман та арабського світу, – пояснив Чаленко. Поширити

Не можна також ігнорувати той факт, що офіційна Анкара наразі перебуває лише на стадії розроблення власного ВПК, а це означає, що її ресурсів на велику війну не вистачить.

За словами експерта, подібні популістичні заяви Ердогана мають більше непокоїти навіть не Ізраїль, а Саудівську Арабію, Єгипет, Алжир тощо.

Це є певним натяком і на суверенітет цих країн.