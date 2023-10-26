Мы не имеем права. Президент Литвы обратился к ЕС относительно войны в Украине
Категория
Политика
Дата публикации

Мы не имеем права. Президент Литвы обратился к ЕС относительно войны в Украине

Гитанас Науседа
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Лидер Литвы Гитанас Науседа призывает Европейский Союз никогда не забывать о поддержке Украины в ее войне против России, хоть что бы происходило в других уголках планеты.

Почему поддержка Украины очень важна для ЕС и мира

Мы должны продолжать поддерживать Украину, несмотря на то, что есть другие горячие точки в других регионах. Мы должны быть последовательными и не имеем права на усталость, – заявил Гитанас Науседа накануне встречи лидеров ЕС в Брюсселе.

Он обратил внимание на то, что поддержка Украине крайне необходима именно сегодня, когда некоторые страны применяют своеобразную дипломатию с официальной Москвой.

Сейчас особенно важно оставаться едиными на этом этапе войны, не распылять наши дипломатические усилия, потому что в противном случае это будет внешняя политика 27 разных стран. Мы не имеет на это права, – отметил лидер Литвы.

Что еще литовские политики говорят о войне в Украине

Как уже упоминалось ранее, недавно МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис назвал войну в Украине приоритетом для его страны, несмотря на конфликт на Ближнем Востоке.

Если говорить о приоритетах, то Украина, безусловно, является приоритетом, это основной конфликт. Это происходит на нашей границе, это связано с принципами, которых мы придерживаемся, – подчеркнул дипломат.

По его убеждению, война, которую Путин начал против Украины, является "матерью всех конфликтов XXI века".

Если нам удастся его решить, если нам удастся обеспечить территориальную целостность и независимость Украины, я думаю, что мир может надеяться на возвращение к нормальности, к стабильности, – заявил Габриелюс Ландсбергис.

Кроме того, премьер Италии Джорджия Мэлони напомнила международному сообществу о необходимости продолжать поддержку Украины.

Мы не должны допустить ошибку, уменьшая поддержку украинского дела, - подчеркнула она.

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