Мы не имеем права. Президент Литвы обратился к ЕС относительно войны в Украине

Лидер Литвы Гитанас Науседа призывает Европейский Союз никогда не забывать о поддержке Украины в ее войне против России, хоть что бы происходило в других уголках планеты.
Почему поддержка Украины очень важна для ЕС и мира
Он обратил внимание на то, что поддержка Украине крайне необходима именно сегодня, когда некоторые страны применяют своеобразную дипломатию с официальной Москвой.
Что еще литовские политики говорят о войне в Украине
Как уже упоминалось ранее, недавно МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис назвал войну в Украине приоритетом для его страны, несмотря на конфликт на Ближнем Востоке.
По его убеждению, война, которую Путин начал против Украины, является "матерью всех конфликтов XXI века".
Кроме того, премьер Италии Джорджия Мэлони напомнила международному сообществу о необходимости продолжать поддержку Украины.
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