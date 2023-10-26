Ми не маємо права. Президент Литви звернувся до ЄС щодо війни в Україні

Лідер Литви Гітанас Науседа закликає Європейський Союз ніколи не забувати про підтримку України у її війні проти Росії, хоча б що відбувалося в інших куточках планети.
Чому підтримка України вкрай важлива для ЄС та світу
Він звернув увагу на те, що підтримка Україні вкрай необхідна саме сьогодні, коли "деякі країни застосовують своєрідну дипломатію" з офіційною Москвою.
Що ще литовські політики говорять про війну в Україні
Як уже згадувалося раніше, нещодавно МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс назвав війну в Україні пріоритетом для його країни попри конфлікт на Близькому Сході.
На його переконання, війна, яку Путін розпочав проти України, є "матір'ю всіх конфліктів XXI століття".
Окрім того, прем'єрка Італії Джорджія Мелоні нагадала міжнародній спільноті про необхідність продовжувати підтримку Україну.
Ми не повинні припуститися помилки, зменшуючи підтримку української справи, - підкреслила вона.
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