Ми не маємо права. Президент Литви звернувся до ЄС щодо війни в Україні
Категорія
Політика
Дата публікації

Ми не маємо права. Президент Литви звернувся до ЄС щодо війни в Україні

Гітанас Науседа

Лідер Литви Гітанас Науседа закликає Європейський Союз ніколи не забувати про підтримку України у її війні проти Росії, хоча б що відбувалося в інших куточках планети.

Чому підтримка України вкрай важлива для ЄС та світу

Ми маємо продовжувати підтримувати Україну попри те, що є інші гарячі точки в інших регіонах. Ми маємо бути послідовними і не маємо права на втому, – заявив Гітанас Науседа напередодні зустрічі лідерів ЄС у Брюсселі.

Він звернув увагу на те, що підтримка Україні вкрай необхідна саме сьогодні, коли "деякі країни застосовують своєрідну дипломатію" з офіційною Москвою.

Зараз особливо важливо залишатися єдиними на цьому етапі війни, не розпорошувати наші дипломатичні зусилля, бо в іншому випадку це буде зовнішня політика 27 різних країн. У нас не має на це права, – зазначив лідер Литви.

Що ще литовські політики говорять про війну в Україні

Як уже згадувалося раніше, нещодавно МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс назвав війну в Україні пріоритетом для його країни попри конфлікт на Близькому Сході.

Якщо говорити про пріоритети, то Україна, безумовно, є пріоритетом, це основний конфлікт. Це відбувається на нашому кордоні, це пов'язано з принципами, яких ми дотримуємося, – наголосив дипломат.

На його переконання, війна, яку Путін розпочав проти України, є "матір'ю всіх конфліктів XXI століття".

Якщо нам вдасться його вирішити, якщо нам вдасться забезпечити територіальну цілісність і незалежність України, я думаю, світ може сподіватися на повернення до нормальності, до стабільності, – заявив Габріелюс Ландсбергіс.

Окрім того, прем'єрка Італії Джорджія Мелоні нагадала міжнародній спільноті про необхідність продовжувати підтримку Україну.

Ми не повинні припуститися помилки, зменшуючи підтримку української справи, - підкреслила вона.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Литва відкрила коридор для транзиту українського зерна до портів країн Балтії
Литва відкрила коридор для транзиту українського зерна
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Литва виділить 340 млн євро на допомогу Україні у наступному році
Литва виділить 340 млн євро на допомогу Україні
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Литва відремонтує пошкоджені на війні в Україні танки Leopard
Lietuvos Kariuomene
Танк Leopard

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм