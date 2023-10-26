Ми не маємо права. Президент Литви звернувся до ЄС щодо війни в Україні

Лідер Литви Гітанас Науседа закликає Європейський Союз ніколи не забувати про підтримку України у її війні проти Росії, хоча б що відбувалося в інших куточках планети.

Чому підтримка України вкрай важлива для ЄС та світу

Ми маємо продовжувати підтримувати Україну попри те, що є інші гарячі точки в інших регіонах. Ми маємо бути послідовними і не маємо права на втому, – заявив Гітанас Науседа напередодні зустрічі лідерів ЄС у Брюсселі. Поширити

Він звернув увагу на те, що підтримка Україні вкрай необхідна саме сьогодні, коли "деякі країни застосовують своєрідну дипломатію" з офіційною Москвою.

Зараз особливо важливо залишатися єдиними на цьому етапі війни, не розпорошувати наші дипломатичні зусилля, бо в іншому випадку це буде зовнішня політика 27 різних країн. У нас не має на це права, – зазначив лідер Литви. Поширити

Що ще литовські політики говорять про війну в Україні

Як уже згадувалося раніше, нещодавно МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс назвав війну в Україні пріоритетом для його країни попри конфлікт на Близькому Сході.

Якщо говорити про пріоритети, то Україна, безумовно, є пріоритетом, це основний конфлікт. Це відбувається на нашому кордоні, це пов'язано з принципами, яких ми дотримуємося, – наголосив дипломат. Поширити

На його переконання, війна, яку Путін розпочав проти України, є "матір'ю всіх конфліктів XXI століття".

Якщо нам вдасться його вирішити, якщо нам вдасться забезпечити територіальну цілісність і незалежність України, я думаю, світ може сподіватися на повернення до нормальності, до стабільності, – заявив Габріелюс Ландсбергіс. Поширити

Окрім того, прем'єрка Італії Джорджія Мелоні нагадала міжнародній спільноті про необхідність продовжувати підтримку Україну.

Ми не повинні припуститися помилки, зменшуючи підтримку української справи, - підкреслила вона.