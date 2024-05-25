Известная канадская певица Селин Дион анонсировала документальный фильм, который расскажет о борьбе с редкой болезнью. В то же время в трейлере к ленте она призналась, что находилась на грани жизни и смерти.

У Селин Дион обнаружили синдром мышечной скованности

Селин рассказала о готовности говорить о своем заболевании. Более того, артистка поделилась, что имеет безумную любовь к жизни.

Премьера документального фильма "Я: Селин Дион" состоится 25 июня. Впрочем, 23 мая вышел трейлер к киноленте, в котором Дион описывает, как ей пришлось отменить свой тур из-за болезни — синдрома мышечной скованности.

К тому же певица рассказала детали борьбы с неизлечимым заболеванием. По словам Селин, был момент, когда она чуть не рассталась с жизнью.

Сейчас Селин гораздо лучше, но в какой-то момент она чуть не умерла. Это то, что она сказала. Это было страшное время, – заявила журналистка Хода Котб. Поделиться

Впрочем, исполнительница призналась, что теперь готова рассказать миру о своих страданиях и борьбе. Также Дион выразила безумную любовь к жизни.

Я тяжело работаю каждый день. Но я должен признать, что это было настоящим испытанием. Я очень скучаю по людям. Если я не могу бежать, я буду уходить. Если я не могу уходить, я буду ползти. Я не остановлюсь. Я вижу свою жизнь и люблю каждую ее часть – поделилась заплаканная Селин. Поделиться

Что известно о болезни Селин Дион

Певица узнала свой диагноз в декабре 2022 года. Артистка борется с синдромом мышечной скованности. Сразу после установления диагноза Селин начала работать с врачами по решению этой проблемы.

Впрочем, заболевание добралось и до голосовых мышц. Дион уже не могла петь так, как раньше. Из-за этого был перенесен весенний тур 2023-2024.

В сентябре 2023 года сестра певицы рассказала, что синдром вызывает судороги во всех мышцах. Тогда стало известно, что болезнь неизлечима.