Известная канадская певица Селин Дион анонсировала документальный фильм, который расскажет о борьбе с редкой болезнью. В то же время в трейлере к ленте она призналась, что находилась на грани жизни и смерти.
У Селин Дион обнаружили синдром мышечной скованности
Селин рассказала о готовности говорить о своем заболевании. Более того, артистка поделилась, что имеет безумную любовь к жизни.
Премьера документального фильма "Я: Селин Дион" состоится 25 июня. Впрочем, 23 мая вышел трейлер к киноленте, в котором Дион описывает, как ей пришлось отменить свой тур из-за болезни — синдрома мышечной скованности.
К тому же певица рассказала детали борьбы с неизлечимым заболеванием. По словам Селин, был момент, когда она чуть не рассталась с жизнью.
Впрочем, исполнительница призналась, что теперь готова рассказать миру о своих страданиях и борьбе. Также Дион выразила безумную любовь к жизни.
Что известно о болезни Селин Дион
Певица узнала свой диагноз в декабре 2022 года. Артистка борется с синдромом мышечной скованности. Сразу после установления диагноза Селин начала работать с врачами по решению этой проблемы.
Впрочем, заболевание добралось и до голосовых мышц. Дион уже не могла петь так, как раньше. Из-за этого был перенесен весенний тур 2023-2024.
В сентябре 2023 года сестра певицы рассказала, что синдром вызывает судороги во всех мышцах. Тогда стало известно, что болезнь неизлечима.
Однако Селин призналась, что пять дней в неделю проходит терапию и учится жить с болезнью. Также артистка надеется, что с помощью научных исследований специалисты найдут способ вылечить эту болезнь.
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