На грани жизни и смерти. Селин Дион раскрыла подробности борьбы с неизлечимой болезнью
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

На грани жизни и смерти. Селин Дион раскрыла подробности борьбы с неизлечимой болезнью

Селин Дион
Читати українською
Источник:  online.ua

Известная канадская певица Селин Дион анонсировала документальный фильм, который расскажет о борьбе с редкой болезнью. В то же время в трейлере к ленте она призналась, что находилась на грани жизни и смерти.

У Селин Дион обнаружили синдром мышечной скованности

Селин рассказала о готовности говорить о своем заболевании. Более того, артистка поделилась, что имеет безумную любовь к жизни.

Премьера документального фильма "Я: Селин Дион" состоится 25 июня. Впрочем, 23 мая вышел трейлер к киноленте, в котором Дион описывает, как ей пришлось отменить свой тур из-за болезни — синдрома мышечной скованности.

К тому же певица рассказала детали борьбы с неизлечимым заболеванием. По словам Селин, был момент, когда она чуть не рассталась с жизнью.

Сейчас Селин гораздо лучше, но в какой-то момент она чуть не умерла. Это то, что она сказала. Это было страшное время, – заявила журналистка Хода Котб.

Впрочем, исполнительница призналась, что теперь готова рассказать миру о своих страданиях и борьбе. Также Дион выразила безумную любовь к жизни.

Я тяжело работаю каждый день. Но я должен признать, что это было настоящим испытанием. Я очень скучаю по людям. Если я не могу бежать, я буду уходить. Если я не могу уходить, я буду ползти. Я не остановлюсь. Я вижу свою жизнь и люблю каждую ее часть – поделилась заплаканная Селин.

Что известно о болезни Селин Дион

Певица узнала свой диагноз в декабре 2022 года. Артистка борется с синдромом мышечной скованности. Сразу после установления диагноза Селин начала работать с врачами по решению этой проблемы.

Впрочем, заболевание добралось и до голосовых мышц. Дион уже не могла петь так, как раньше. Из-за этого был перенесен весенний тур 2023-2024.

В сентябре 2023 года сестра певицы рассказала, что синдром вызывает судороги во всех мышцах. Тогда стало известно, что болезнь неизлечима.

Однако Селин призналась, что пять дней в неделю проходит терапию и учится жить с болезнью. Также артистка надеется, что с помощью научных исследований специалисты найдут способ вылечить эту болезнь.

Больше по теме

Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Какая болезнь повышает риск рака в десятки раз — исследование медиков
Какая болезнь повышает риск рака в десятки раз — исследование медиков
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В Польше распространяется смертельная болезнь: что важно знать
В Польше распространяется смертельная болезнь: что важно знать
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
В США от "оспы Аляски" умер первый в мире человек. Что это за болезнь
Болезнь

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?