Відома канадська співачка Селін Діон анонсувала документальний фільм, який розповість про її боротьбу з рідкісною хворобою. Водночас у трейлері до стрічки вона зізналася, що перебувала на межі життя та смерті.

У Селін Діон виявили синдром м'язової скутості

Селін розповіла про готовність говорити про своє захворювання. Ба більше, артистка поділилася, що має шалену любов до життя.

Прем'єра документального фільму "Я: Селін Діон" відбудеться 25 червня. Втім, 23 травня вийшов трейлер до кінострічки, в якому Діон описує як їй довелося скасувати свій тур через хворобу — синдром м'язової скутості.

До того ж співачка розповіла деталі боротьби з невиліковним захворюванням. За словами Селін, був момент, коли вона ледь не розпрощалася з життям.

Зараз Селін набагато краще, але в якийсь момент вона ледь не померла. Це те, що вона сказала. Це був страшний час, — заявила журналістка Хода Котб. Поширити

Втім, виконавиця зізналася, що тепер готова розповісти світові про свої страждання і боротьбу. Також Діон висловила шалену любов до життя.

Я важко працюю щодня. Але я маю визнати, це було справжнім випробуванням. Я дуже сумую за людьми. Якщо я не можу бігти, я буду йти. Якщо я не можу йти, я буду повзти. Я не зупинюся. Я бачу своє життя і люблю кожну його частину — поділилася заплакана Селін. Поширити

Що відомо про хворобу Селін Діон

Співачка дізналася про свій діагноз у грудні 2022 року. Артистка бореться із синдромом м'язової скутості. Одразу після встановлення діагнозу Селін почала працювати з лікарями над вирішенням цієї проблеми.

Втім, захворювання дісталося і до голосових м’язів. Діон вже не могла співати так, як раніше. Через це було перенесено весняний тур 2023 — 2024.

У вересні 2023 року сестра співачки розповіла, що синдром спричиняє судоми в усіх м'язах. Тоді стало відомо, що хвороба — невиліковна.