Відома канадська співачка Селін Діон анонсувала документальний фільм, який розповість про її боротьбу з рідкісною хворобою. Водночас у трейлері до стрічки вона зізналася, що перебувала на межі життя та смерті.
У Селін Діон виявили синдром м'язової скутості
Селін розповіла про готовність говорити про своє захворювання. Ба більше, артистка поділилася, що має шалену любов до життя.
Прем'єра документального фільму "Я: Селін Діон" відбудеться 25 червня. Втім, 23 травня вийшов трейлер до кінострічки, в якому Діон описує як їй довелося скасувати свій тур через хворобу — синдром м'язової скутості.
До того ж співачка розповіла деталі боротьби з невиліковним захворюванням. За словами Селін, був момент, коли вона ледь не розпрощалася з життям.
Втім, виконавиця зізналася, що тепер готова розповісти світові про свої страждання і боротьбу. Також Діон висловила шалену любов до життя.
Що відомо про хворобу Селін Діон
Співачка дізналася про свій діагноз у грудні 2022 року. Артистка бореться із синдромом м'язової скутості. Одразу після встановлення діагнозу Селін почала працювати з лікарями над вирішенням цієї проблеми.
Втім, захворювання дісталося і до голосових м’язів. Діон вже не могла співати так, як раніше. Через це було перенесено весняний тур 2023 — 2024.
У вересні 2023 року сестра співачки розповіла, що синдром спричиняє судоми в усіх м'язах. Тоді стало відомо, що хвороба — невиліковна.
Однак, Селін зізналася, що п'ять днів на тиждень проходить терапію та вчиться жити з хворобою. Також артистка сподівається, що за допомогою наукових досліджень, фахівці знайдуть спосіб вилікувати цю хворобу.
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