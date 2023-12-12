На границе с Молдовой задержали четырех "попов" за попытку незаконного выезда

Пограничники на границе с Молдовой задержали четырех нарушителей, незаконно пытавшихся пересечь границу. Трое мужчин были в церковных одеждах, однако настоящим священником оказался только один.

Мужчины в церковных одеждах пытались незаконно выехать

В ГПСУ отмечают, что двое задержанных «батюшек» оказались ложными: рясы им выдал третий – действующий клирик церкви московского патриархата, ранее – протоиерей в казначействе Киево-Печерской Лавры.

Все четверо пытались незаконно пересечь границу.

На этом маскарад не кончился: дельцы, обещавшие перевести лжестарцев через границу, тоже оказались липовыми. Они покатали «новообращенных» лодкой по озеру Кагал и высадили их на противоположном берегу. Поделиться

"Паломники" заплатили за поездку 4000 долларов с каждого. Пограничники Измаильского отряда составили протоколы об админправонарушениях за попытку незаконного пересечения госграницы.

Сколько мужчин незаконно уехали из Украины

По данным ВВС, во избежание мобилизации из Украины сбежало почти 20 тыс мужчин.

Еще 21 113 мужчин пытались скрыться, но были задержаны украинскими властями.

BBC запросил данные о нелегальном пересечении границы в соседних Румынии, Молдове, Польше, Венгрии и Словакии.

Оказалось, что 19740 мужчин нелегально пересекли границу этих стран в период с февраля 2022 года по 31 августа 2023 года.

14 313 мужчин пытались пересечь границу пешком или вплавь, а 6800 воспользовались официальными документами, полученными мошенническим путем.