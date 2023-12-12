Біля кордону з Молдовою затримали чотирьох "попів" за спробу незаконного виїзду
Категорія
Україна
Дата публікації

Біля кордону з Молдовою затримали чотирьох "попів" за спробу незаконного виїзду

ДПСУ
Порушники кордону

Прикордонники на кордоні з Молдовою затримали чотирьох порушників, які незаконно намагалися перетнути кордон. Троє чоловіків були в церковному вбранні, проте справжнім священником виявився лише один.

Чоловіки в церковному вбранні намагалися незаконно виїхати

У ДПСУ зазначають, що двоє затриманих «батюшок» виявилися несправжніми: ряси їм видав третій – чинний клірик церкви московського патріархату, раніше – протоієрей у казначействі Києво-Печерської Лаври.

Всі четверо намагалася незаконно перетнути кордон.

На цьому маскарад не скінчився: ділки, які обіцяли перевести лжестарців через кордон, теж виявилися липовими. Вони покатали «новонавернених» човном по озеру Кагал і висадили їх на протилежному березі.

«Паломники» заплатили за поїздку 4000 доларів з кожного. Прикордонники Ізмаїльського загону склали протоколи про адмінправопорушення за спробу незаконного перетинання держкордону.

Скільки чоловіків незаконно виїхали з України

За даними ВВС, щоб уникнути мобілізації, з України втекло майже 20 тис чоловіків.

Ще 21 113 чоловіків намагалися втекти, але були затримані українською владою.

BBC запросив дані про нелегальний перетин кордону у сусідніх Румунії, Молдови, Польщі, Угорщини та Словаччини.

Виявилося, що 19 740 чоловіків нелегально перетнули кордон цих країн у період з лютого 2022 року по 31 серпня 2023 року.

14 313 чоловіків намагалися перетнути кордон пішки або вплав, а 6800 скористалися офіційними документами, отриманими шахрайським шляхом.

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