Біля кордону з Молдовою затримали чотирьох "попів" за спробу незаконного виїзду

Прикордонники на кордоні з Молдовою затримали чотирьох порушників, які незаконно намагалися перетнути кордон. Троє чоловіків були в церковному вбранні, проте справжнім священником виявився лише один.

Чоловіки в церковному вбранні намагалися незаконно виїхати

У ДПСУ зазначають, що двоє затриманих «батюшок» виявилися несправжніми: ряси їм видав третій – чинний клірик церкви московського патріархату, раніше – протоієрей у казначействі Києво-Печерської Лаври.

Всі четверо намагалася незаконно перетнути кордон.

На цьому маскарад не скінчився: ділки, які обіцяли перевести лжестарців через кордон, теж виявилися липовими. Вони покатали «новонавернених» човном по озеру Кагал і висадили їх на протилежному березі. Поширити

«Паломники» заплатили за поїздку 4000 доларів з кожного. Прикордонники Ізмаїльського загону склали протоколи про адмінправопорушення за спробу незаконного перетинання держкордону.

Скільки чоловіків незаконно виїхали з України

За даними ВВС, щоб уникнути мобілізації, з України втекло майже 20 тис чоловіків.

Ще 21 113 чоловіків намагалися втекти, але були затримані українською владою.

BBC запросив дані про нелегальний перетин кордону у сусідніх Румунії, Молдови, Польщі, Угорщини та Словаччини.

Виявилося, що 19 740 чоловіків нелегально перетнули кордон цих країн у період з лютого 2022 року по 31 серпня 2023 року.

14 313 чоловіків намагалися перетнути кордон пішки або вплав, а 6800 скористалися офіційними документами, отриманими шахрайським шляхом.