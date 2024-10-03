Этого на итальянских курортах значительно возросло количество случаев инфицирования опасной лихорадкой Денге, что обеспокоило ученых.

Что известно о вспышках лихорадки Денге на курортах в Италии

Случаи инфицирования преимущественно зафиксированы в популярном курортном регионе Марке на побережье Адриатического моря.

По информации местных властей, только в одном небольшом городе Фано с середины августа было зафиксировано более 100 случаев инфицирования лихорадкой Денге, течение которой у многих больных сопровождается сильной болью и спазмами.

Эпидемиолог

Подчеркивается, что в общей сложности госпитулизировать пришлось 35 инфицированных.

Ученые сейчас пытаются выяснить, почему небольшой прибрежный город с населением в 60 тыс человек, так сильно пострадал.

К счастью, зона заражения очень мала, поскольку комары имеют ограниченное перемещение в 200 метров, — отметила руководитель исследований в Отделении инфекционных заболеваний Национального института здравоохранения Флавия Риккардо. Поделиться

Что известно о распространении лихорадки Денге в Европе

Еще в начале лета этого года представители Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний сообщили о стремительном росте случаев инфицирования лихорадкой Денге в странах ЕС.

Это стало из-за распространения азиатских тигровых комаров, являющихся переносчиками этой опасной болезни.

Предупреждение о риске распространения лихорадки Денге было направлено в 11 стран ЕС.

Первоначально лихорадка денге была проблемой стран Азии и Южной Америки, где ежегодно фиксировали миллионы случаев заражения и десятки тысяч смертей. Однако в связи с глобальным потеплением в последние годы она начала распространяться на юг Европы: только в Италии в этом году было зарегистрировано 500 случаев, согласно данным Национального института здравоохранения.