Этого на итальянских курортах значительно возросло количество случаев инфицирования опасной лихорадкой Денге, что обеспокоило ученых.
Главные тезисы
- Увеличение случаев лихорадки Денге на курортах Италии вызвано распространением азиатских тигровых комаров.
- Риск распространения лихорадки Денге в Европе увеличился из-за глобального потепления.
- Болезнь стала проблемой не только для стран Азии и Южной Америки, но и для южной части Европы, с более чем 500 случаями заражения в Италии за год.
- Врачи выражают обеспокоенность недооценкой ситуации и незарегистрированными случаями лихорадки Денге, оставшимися без должного внимания.
- Местные власти и ученые активно работают над выявлением и контролем вспышки лихорадки Денге на курортах Италии, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции.
Что известно о вспышках лихорадки Денге на курортах в Италии
Случаи инфицирования преимущественно зафиксированы в популярном курортном регионе Марке на побережье Адриатического моря.
По информации местных властей, только в одном небольшом городе Фано с середины августа было зафиксировано более 100 случаев инфицирования лихорадкой Денге, течение которой у многих больных сопровождается сильной болью и спазмами.
Подчеркивается, что в общей сложности госпитулизировать пришлось 35 инфицированных.
Ученые сейчас пытаются выяснить, почему небольшой прибрежный город с населением в 60 тыс человек, так сильно пострадал.
Что известно о распространении лихорадки Денге в Европе
Еще в начале лета этого года представители Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний сообщили о стремительном росте случаев инфицирования лихорадкой Денге в странах ЕС.
Это стало из-за распространения азиатских тигровых комаров, являющихся переносчиками этой опасной болезни.
Предупреждение о риске распространения лихорадки Денге было направлено в 11 стран ЕС.
Первоначально лихорадка денге была проблемой стран Азии и Южной Америки, где ежегодно фиксировали миллионы случаев заражения и десятки тысяч смертей. Однако в связи с глобальным потеплением в последние годы она начала распространяться на юг Европы: только в Италии в этом году было зарегистрировано 500 случаев, согласно данным Национального института здравоохранения.
Хотя в этом году в стране не было зарегистрировано ни одного случая смертей от лихорадки денге, врачи обеспокоены тем, что картина может быть хуже, чем кажется, поскольку многие бессимптомные случаи остаются незарегистрированными.
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