Европе грозит лихорадка денге. Какие риски для Украины

Эпидемиологи предупреждают о большом риске распространения лихорадки денге в Европе. Причина в активном размножении инвазионных тигровых комаров, переносящих возбудителей инфекционной болезни, пишет издание Nature Communications.

Угрожают ли Украине вспышки лихорадки денге

Ученые создали глобальную карту риска передачи лихорадки денге и пришли к неутешительным выводам: в некоторых странах Европы высок риск вспышек болезни.

На севере Италии и на юге Франции оптимальный климат для тигровых комаров. Они любят тепло, повышенную влажность и лесную местность.

В Украине тоже были замечены тигровые комары. Однако, по мнению ученых, риск вспышек лихорадки денге невысок.

Так выглядит сыпь, характерная для этой болезни

Комары не очень удобно себя чувствуют при умеренном климате.

Что такое лихорадка денге

Это одна из опасных острых инфекционных заболеваний, которую переносят комары. За последнее десятилетие число заболевших резко возросло.

Болезнь вызывает РНК-содержащий вирус из семейства Togaviridae, семейства Flavivirus.

Лихорадка денге имеет легкое и сложное течение. В первом случае человек сталкивается со следующими симптомами:

диффузная или кластерная (ощущаемая в одном месте) головная боль;

сыпь;

мышечная боль;

покраснение кожи;

непродуктивный кашель;

тахикардия или брадикардия;

тошнота, рвота;

боли в суставах.

Тяжелое (геморрагическое или шоковое) течение встречается крайне редко и сопровождается лихорадкой, нарушениями кровообращения и резким снижением пульсового давления.

При подозрении на лихорадку денге следует сдать анализ крови. На инфекцию укажут гипопротеинемия, снижение уровня фибриногена, рост уровня гематокрита на 20%, длительные тромбиновое время и активированное парциальное тромбопластиновое время и т.д.