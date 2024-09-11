Европе грозит лихорадка денге. Какие риски для Украины

Эпидемиологи предупреждают о большом риске распространения лихорадки денге в Европе. Причина в активном размножении инвазионных тигровых комаров, переносящих возбудителей инфекционной болезни, пишет издание Nature Communications.
Главные тезисы
- Активное размножение тигровых комаров в Европе обуславливает увеличение риска распространения лихорадки денге в регионе.
- В некоторых странах Европы, таких как Италия и Франция, существует высокий риск вспышек болезни. Причина в оптимальном климате для тигровых комаров.
- В Украине тоже есть эти комары, но риск вспышек лихорадки денге считается невысоким из-за умеренного климата.
- Лихорадка денге — опасная инфекционная болезнь, которая может иметь легкое или шоковое течение с тяжелыми осложнениями.
- При подозрении на денге важно немедленно обратиться к врачу и сдать анализ крови для своевременной диагностики и лечения.
Угрожают ли Украине вспышки лихорадки денге
Ученые создали глобальную карту риска передачи лихорадки денге и пришли к неутешительным выводам: в некоторых странах Европы высок риск вспышек болезни.
На севере Италии и на юге Франции оптимальный климат для тигровых комаров. Они любят тепло, повышенную влажность и лесную местность.
В Украине тоже были замечены тигровые комары. Однако, по мнению ученых, риск вспышек лихорадки денге невысок.
Комары не очень удобно себя чувствуют при умеренном климате.
Что такое лихорадка денге
Это одна из опасных острых инфекционных заболеваний, которую переносят комары. За последнее десятилетие число заболевших резко возросло.
Болезнь вызывает РНК-содержащий вирус из семейства Togaviridae, семейства Flavivirus.
Лихорадка денге имеет легкое и сложное течение. В первом случае человек сталкивается со следующими симптомами:
диффузная или кластерная (ощущаемая в одном месте) головная боль;
сыпь;
мышечная боль;
покраснение кожи;
непродуктивный кашель;
тахикардия или брадикардия;
тошнота, рвота;
боли в суставах.
Тяжелое (геморрагическое или шоковое) течение встречается крайне редко и сопровождается лихорадкой, нарушениями кровообращения и резким снижением пульсового давления.
При подозрении на лихорадку денге следует сдать анализ крови. На инфекцию укажут гипопротеинемия, снижение уровня фибриногена, рост уровня гематокрита на 20%, длительные тромбиновое время и активированное парциальное тромбопластиновое время и т.д.
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