Європі загрожує лихоманка денге. Які ризики для України
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Європі загрожує лихоманка денге. Які ризики для України

денге
Джерело:  online.ua

Епідеміологи попереджають про великий ризик поширення лихоманки денге у Європі. Це через активне розмноження інвазійних тигрових комарів, які переносять збудників інфекційної хвороби, пише видання Nature Communications.

Головні тези:

  • Активне розмноження тигрових комарів у Європі зумовлює зростання ризику поширення лихоманки денге в регіоні.
  • У деяких країнах Європи, таких як північ Італії та південь Франції, існує високий ризик спалахів хвороби через оптимальний клімат для тигрових комарів.
  • Хоча в Україні також є ці комарі, ризик спалахів лихоманки денге вважається невисоким через помірний клімат.
  • Лихоманка денге — небезпечна інфекційна хвороба, яка може мати легкий або шоковий перебіг з тяжкими ускладненнями.
  • При підозрі на денге важливо негайно звернутися до лікаря і здати аналіз крові для вчасної діагностики та лікування.

Чи загрожують Україні спалахи лихоманки денге 

Вчені створили глобальну карту ризику передачі лихоманки денге і прийшли до невтішних висновків: у деяких країнах Європи високий ризик спалахів хвороби. 

На півночі Італії та півдні Франції оптимальний клімат для тигрових комарів. Вони люблять тепло, підвищену вологість та лісисту місцевість.

В Україні теж були помічені тигрові комарі. Проте, на думку вчених, ризик спалахів лихоманки денге невисокий.

Так виглядають висипи, характерні для цієї хвороби

Комарі не дуже комфортно себе відчувають при помірному кліматі.

Що таке лихоманка денге

Це одна з небезпечних гострих інфекційних хвороб, яку переносять комарі. Протягом останнього десятиліття кількість захворюваних різко зросла.

Хворобу виникає РНК-вмісний вірус з сімейства Togaviridae, родини Flavivirus.

Лихоманка денге має легкий та складний перебіг. У першому випадку людина стикається з такими симптомами:

  • дифузний чи кластерний (відчувається в одному місці) головний біль;

  • висипи;

  • м’язовий біль;

  • почервоніння шкіри;

  • непродуктивний кашель;

  • тахікардія або брадикардія;

  • нудота, блювота;

  • біль у суглобах.

Важкий (геморагічний або шоковий) перебіг зустрічається вкрай рідко і супроводжується лихоманкою, порушеннями кровообігу та різким зниженням пульсового тиску.

При підозрі на лихоманку денге варто здати аналіз крові. На інфекцію вкажуть гіпопротеїнемія, зниження рівню фібриногену, зростання рівня гематокриту на 20%, тривалі тромбіновий час та активований парціальний тромбопластиновий час і ін.

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