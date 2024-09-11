Європі загрожує лихоманка денге. Які ризики для України

Епідеміологи попереджають про великий ризик поширення лихоманки денге у Європі. Це через активне розмноження інвазійних тигрових комарів, які переносять збудників інфекційної хвороби, пише видання Nature Communications.
Головні тези:
- Активне розмноження тигрових комарів у Європі зумовлює зростання ризику поширення лихоманки денге в регіоні.
- У деяких країнах Європи, таких як північ Італії та південь Франції, існує високий ризик спалахів хвороби через оптимальний клімат для тигрових комарів.
- Хоча в Україні також є ці комарі, ризик спалахів лихоманки денге вважається невисоким через помірний клімат.
- Лихоманка денге — небезпечна інфекційна хвороба, яка може мати легкий або шоковий перебіг з тяжкими ускладненнями.
- При підозрі на денге важливо негайно звернутися до лікаря і здати аналіз крові для вчасної діагностики та лікування.
Чи загрожують Україні спалахи лихоманки денге
Вчені створили глобальну карту ризику передачі лихоманки денге і прийшли до невтішних висновків: у деяких країнах Європи високий ризик спалахів хвороби.
На півночі Італії та півдні Франції оптимальний клімат для тигрових комарів. Вони люблять тепло, підвищену вологість та лісисту місцевість.
В Україні теж були помічені тигрові комарі. Проте, на думку вчених, ризик спалахів лихоманки денге невисокий.
Комарі не дуже комфортно себе відчувають при помірному кліматі.
Що таке лихоманка денге
Це одна з небезпечних гострих інфекційних хвороб, яку переносять комарі. Протягом останнього десятиліття кількість захворюваних різко зросла.
Хворобу виникає РНК-вмісний вірус з сімейства Togaviridae, родини Flavivirus.
Лихоманка денге має легкий та складний перебіг. У першому випадку людина стикається з такими симптомами:
дифузний чи кластерний (відчувається в одному місці) головний біль;
висипи;
м’язовий біль;
почервоніння шкіри;
непродуктивний кашель;
тахікардія або брадикардія;
нудота, блювота;
біль у суглобах.
Важкий (геморагічний або шоковий) перебіг зустрічається вкрай рідко і супроводжується лихоманкою, порушеннями кровообігу та різким зниженням пульсового тиску.
При підозрі на лихоманку денге варто здати аналіз крові. На інфекцію вкажуть гіпопротеїнемія, зниження рівню фібриногену, зростання рівня гематокриту на 20%, тривалі тромбіновий час та активований парціальний тромбопластиновий час і ін.
Більше по темі
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-