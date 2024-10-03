Цього на італійських курортах значно зросла кількість випадків інфікування небезпечною лихоманкою Денге, що вже занепокоїло вчених.
Головні тези:
- На курортах в Італії зареєстровано збільшення випадків лихоманки Денге, особливо в регіоні Марке на узбережжі Адріатичного моря.
- Інфіковано більше 100 осіб лихоманкою Денге у місті Фано, де вже госпітулізовано 35 пацієнтів з симптомами хвороби.
- Поширення азіатських тигрових комарів спричинило зростання випадків лихоманки Денге в ЄС, що стало загрозою для країн Європи.
- Карта поширення хвороби почала динамічно змінюватися через глобальне потепління, що призвело до 500 випадків зараження в Італії цього року.
- Лікарі висловлюють обурення через можливу недооцінку ситуації, оскільки багато випадків лихоманки Денге залишаються без відома.
Що відомо про спалахи лихоманки Денге на курортах в Італії
Зазначається, що випадки інфікування переважно зафіксовані в популярному курортному регіоні Марке на узбережжі Адріатичного моря.
За інформацією місцевої влади, тільки в одному невеликому місті Фано з середини серпня було зафіксовано більше 100 випадків інфікування лихоманкою Денге, перебіг якої у багатьох хворих супроводжується сильним болем та спазмами.
Підкреслюється, що загалом госпітулізувати довелось 35 інфікованих осіб.
Науковці наразі намагаються з’ясувати, чому невелике прибережне місто з населенням у 60 тис осіб, так сильно постраждало.
Що відомо про поширення лихоманки Денге у Європі
Ще на початку літа цього року представники Європейського центру із профілактики та контролю захворювань повідомили про стрімке зростання випадків інфікування лихоманкою Денге у країнах ЄС.
Це стало через поширення азіатських тигрових комарів, які є переносниками цієї небезпечної хвороби.
Попередження щодо ризику поширення лихоманки Денге було спрямоване до 11 країн ЄС.
Спочатку лихоманка денге була проблемою країн Азії та Південної Америки, де щорічно фіксували мільйони випадків зараження і десятки тисяч смертей. Однак через глобальне потепління останніми роками вона почала поширюватися на південь Європи: тільки в Італії цього року було зареєстровано 500 випадків, згідно з даними Національного інституту охорони здоров'я.
Хоча цього року в країні не було зареєстровано жодного випадку смертей від лихоманки денге, лікарі стурбовані тим, що картина може бути гіршою, ніж здається, оскільки багато безсимптомних випадків залишаються незареєстрованими.
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