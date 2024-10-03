Цього на італійських курортах значно зросла кількість випадків інфікування небезпечною лихоманкою Денге, що вже занепокоїло вчених.

Що відомо про спалахи лихоманки Денге на курортах в Італії

Зазначається, що випадки інфікування переважно зафіксовані в популярному курортному регіоні Марке на узбережжі Адріатичного моря.

За інформацією місцевої влади, тільки в одному невеликому місті Фано з середини серпня було зафіксовано більше 100 випадків інфікування лихоманкою Денге, перебіг якої у багатьох хворих супроводжується сильним болем та спазмами.

Епідеміолог

Підкреслюється, що загалом госпітулізувати довелось 35 інфікованих осіб.

Науковці наразі намагаються з’ясувати, чому невелике прибережне місто з населенням у 60 тис осіб, так сильно постраждало.

На щастя, зона зараження дуже мала, оскільки комарі мають обмежене переміщення в 200 метрів, — зазначила керівниця досліджень у Відділенні інфекційних захворювань Національного інституту охорони здоров'я Флавія Ріккардо. Поширити

Що відомо про поширення лихоманки Денге у Європі

Ще на початку літа цього року представники Європейського центру із профілактики та контролю захворювань повідомили про стрімке зростання випадків інфікування лихоманкою Денге у країнах ЄС.

Це стало через поширення азіатських тигрових комарів, які є переносниками цієї небезпечної хвороби.

Попередження щодо ризику поширення лихоманки Денге було спрямоване до 11 країн ЄС.

Спочатку лихоманка денге була проблемою країн Азії та Південної Америки, де щорічно фіксували мільйони випадків зараження і десятки тисяч смертей. Однак через глобальне потепління останніми роками вона почала поширюватися на південь Європи: тільки в Італії цього року було зареєстровано 500 випадків, згідно з даними Національного інституту охорони здоров'я.