На Мальте состоялись международные консультации по украинской Формуле мира

Консультации являются продолжением недавних встреч представителей Украины и государств-партнеров, в частности, в Копенгагене 24 июня 2023 года и в Джидде 5 августа 2023 года.

На Мальте прошли консультации советников по национальной безопасности и внешней политике

28 октября на Мальте состоялись международные консультации по ключевым принципам мира в Украине и мире.

Консультации предусматривали личное и онлайн-участие советников по национальной безопасности и советников по внешней политике из 66 государств и международных организаций.

Консультации являются продолжением недавних встреч представителей Украины и государств-партнеров, в частности, в Копенгагене 24 июня 2023 года и в Джидде 5 августа 2023 года.

Украина продолжает страдать от неспровоцированной вооруженной агрессии Российской Федерации. Во время открытой и конструктивной встречи участники предметно обсудили ключевые принципы, на которых должен быть достигнут и основываться всеобъемлющий, справедливый и прочный мир для Украины.

Достижение такого мира для Украины стало бы значительным вкладом в укрепление международного мира и безопасности. Мир должен базироваться на принципах Устава ООН, уважении суверенитета и территориальной целостности Украины, соответствующих резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН и международном праве.

После встречи в Джидде в августе 2023 года Украина с привлечением послов, аккредитованных в Украине и приглашенных экспертов, создала рабочие группы по разным аспектам мира.

На встрече на Мальте стороны проработали следующие направления по достижению всеобъемлющего, справедливого и крепкого мира: «Ядерная и радиационная безопасность», «Продовольственная безопасность», «Энергетическая безопасность», «Освобождение всех пленных и депортированных лиц» и «Восстановление территориальной целостности Украины».

Была обсуждена инициатива по проведению учредительного Глобального саммита мира на уровне глав государств и правительств, и стороны планируют осуществлять необходимые шаги для подготовки к проведению этого мероприятия.

Участники выразили глубокую признательность Республике Мальта за гостеприимство и организацию проведения третьего раунда консультаций по ключевым принципам мира.

Советники по вопросам национальной безопасности и советники по внешней политике будут продолжать тесно сотрудничать с целью обеспечения широчайшей международной поддержки для достижения всеобъемлющего, справедливого и крепкого мира для Украины и всего мира.

Как украинская формула мира может стать образцом для разрешения мировых конфликтов

Глава государства Владимир Зеленский отметил, что разработанная в Украине Формула мира может стать образцом для обеспечения норм международного права в разрешении конфликтов в мире.

Что главное может сделать Формула мира? Очень важные вещи. Первое: Формула мира обеспечивает полную силу Устава ООН для прекращения агрессии против нашего государства и устранения его последствий, а значит, впоследствии может стать образцом для аналогичного обеспечения полной силы международного права в случае других агрессий. Второе: Формула мира позволяет каждой стране стать лидером в своей части усилий по возвращению мира и играть самостоятельную роль в сотворении мира. И третье: наши совместные усилия закладывают новую мировую традицию единения – такого единения, которое помогая завершить войну одной стране помогает нам научиться, как завершать все войны, - подчеркнул глава государства. Поделиться

По словам Зеленского, нет такой части территории, которая не была бы пропитана человеческой кровью, однако мировое сообщество должно стремиться к установлению стабильного мира.