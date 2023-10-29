На Мальте состоялись международные консультации по украинской Формуле мира
Категория
Политика
Дата публикации

На Мальте состоялись международные консультации по украинской Формуле мира

Офис Президента Украины
На Мальте состоялись международные консультации по украинской Формуле мира
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Консультации являются продолжением недавних встреч представителей Украины и государств-партнеров, в частности, в Копенгагене 24 июня 2023 года и в Джидде 5 августа 2023 года.

На Мальте прошли консультации советников по национальной безопасности и внешней политике

28 октября на Мальте состоялись международные консультации по ключевым принципам мира в Украине и мире.

Консультации предусматривали личное и онлайн-участие советников по национальной безопасности и советников по внешней политике из 66 государств и международных организаций.

Консультации являются продолжением недавних встреч представителей Украины и государств-партнеров, в частности, в Копенгагене 24 июня 2023 года и в Джидде 5 августа 2023 года.

Украина продолжает страдать от неспровоцированной вооруженной агрессии Российской Федерации. Во время открытой и конструктивной встречи участники предметно обсудили ключевые принципы, на которых должен быть достигнут и основываться всеобъемлющий, справедливый и прочный мир для Украины.

Достижение такого мира для Украины стало бы значительным вкладом в укрепление международного мира и безопасности. Мир должен базироваться на принципах Устава ООН, уважении суверенитета и территориальной целостности Украины, соответствующих резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН и международном праве.

После встречи в Джидде в августе 2023 года Украина с привлечением послов, аккредитованных в Украине и приглашенных экспертов, создала рабочие группы по разным аспектам мира.

На встрече на Мальте стороны проработали следующие направления по достижению всеобъемлющего, справедливого и крепкого мира: «Ядерная и радиационная безопасность», «Продовольственная безопасность», «Энергетическая безопасность», «Освобождение всех пленных и депортированных лиц» и «Восстановление территориальной целостности Украины».

Была обсуждена инициатива по проведению учредительного Глобального саммита мира на уровне глав государств и правительств, и стороны планируют осуществлять необходимые шаги для подготовки к проведению этого мероприятия.

Участники выразили глубокую признательность Республике Мальта за гостеприимство и организацию проведения третьего раунда консультаций по ключевым принципам мира.

Советники по вопросам национальной безопасности и советники по внешней политике будут продолжать тесно сотрудничать с целью обеспечения широчайшей международной поддержки для достижения всеобъемлющего, справедливого и крепкого мира для Украины и всего мира.

Как украинская формула мира может стать образцом для разрешения мировых конфликтов

Глава государства Владимир Зеленский отметил, что разработанная в Украине Формула мира может стать образцом для обеспечения норм международного права в разрешении конфликтов в мире.

Что главное может сделать Формула мира? Очень важные вещи. Первое: Формула мира обеспечивает полную силу Устава ООН для прекращения агрессии против нашего государства и устранения его последствий, а значит, впоследствии может стать образцом для аналогичного обеспечения полной силы международного права в случае других агрессий. Второе: Формула мира позволяет каждой стране стать лидером в своей части усилий по возвращению мира и играть самостоятельную роль в сотворении мира. И третье: наши совместные усилия закладывают новую мировую традицию единения – такого единения, которое помогая завершить войну одной стране помогает нам научиться, как завершать все войны, - подчеркнул глава государства.

По словам Зеленского, нет такой части территории, которая не была бы пропитана человеческой кровью, однако мировое сообщество должно стремиться к установлению стабильного мира.

Мы видим такое стремление и в основе международного права и Устава ООН. Но работает ли Устав ООН? И здесь, в Украине, и на Ближнем Востоке, и в странах Африки ответом на этот вопрос является плач матерей, которые хоронят своих сыновей и дочерей, убитых войнами, и отчаяние детей, войны которых делают сиротами. Мы можем и должны дать другой ответ. Мир видел слишком много крови, - спрашивает президент.

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