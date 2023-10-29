На Мальті відбулися міжнародні консультації щодо української Формули миру

Консультації є продовженням нещодавніх зустрічей представників України та держав-партнерів, зокрема в Копенгагені 24 червня 2023 року та в Джидді 5 серпня 2023 року.

На Мальті пройшли консультації радників із національної безпеки та зовнішньої політики

28 жовтня на Мальті відбулися міжнародні консультації щодо ключових принципів миру в Україні та світі.

Консультації передбачали особисту та онлайн-участь радників із національної безпеки та радників із зовнішньої політики з 66 держав та міжнародних організацій.

Консультації є продовженням нещодавніх зустрічей представників України та держав-партнерів, зокрема в Копенгагені 24 червня 2023 року та в Джидді 5 серпня 2023 року.

Україна продовжує страждати від неспровокованої збройної агресії Російської Федерації. Під час відкритої та конструктивної зустрічі учасники предметно обговорили ключові принципи, на яких має бути досягнутий та ґрунтуватися всеосяжний, справедливий і міцний мир для України.

Досягнення такого миру для України стало б вагомим внеском у зміцнення міжнародного миру та безпеки. Мир має базуватися на принципах Статуту ООН, повазі до суверенітету й територіальної цілісності України, відповідних резолюціях Генеральної Асамблеї ООН та міжнародному праві.

Після зустрічі в Джидді у серпні 2023 року Україна із залученням послів, акредитованих в Україні, та запрошених експертів створила робочі групи з різних аспектів миру.

На зустрічі на Мальті сторони опрацювали такі напрямки із досягнення всеосяжного, справедливого та міцного миру: «Ядерна та радіаційна безпека», «Продовольча безпека», «Енергетична безпека», «Звільнення всіх полонених і депортованих осіб» і «Відновлення територіальної цілісності України».

Було обговорено ініціативу щодо проведення установчого Глобального саміту миру на рівні глав держав та урядів, і сторони планують здійснювати необхідні кроки для підготовки до проведення цього заходу.

Учасники висловили глибоку вдячність Республіці Мальта за гостинність та організацію проведення третього раунду консультацій щодо ключових принципів миру.

Радники з питань національної безпеки та радники із зовнішньої політики продовжуватимуть тісно співпрацювати з метою забезпечення якнайширшої міжнародної підтримки для досягнення всеосяжного, справедливого та міцного миру для України й усього світу.

Як українська формула миру може стати взірцем для вирішення світових конфліктів

Глава держави Володимир Зеленський зазначив, що розроблена в Україні Формула миру може стати взірцем для забезпечення норм міжнародного права у розв’язанні конфліктів у світі.

Що головне може зробити Формула миру? Дуже важливі речі. Перше: Формула миру забезпечує повну силу Статуту ООН для припинення агресії проти нашої держави та усунення її наслідків, а отже, згодом може стати взірцем для аналогічного забезпечення повної сили міжнародного права у разі інших агресій. Друге: Формула миру дає змогу кожній країні стати лідером у своїй частині зусиль із повернення миру та відіграти самостійну роль у співтворенні миру. І третє: наші спільні зусилля закладають нову світову традицію єднання – такого єднання, яке, допомагаючи завершити війну одній країні, допомагає нам навчитися, як завершувати всі війни, - підкреслив глава держави. Поширити

За словами Зеленського, не має такої частини території, яка не була б просякнута людською кров’ю, однак світова спільнота має прагнути до встановлення стабільного миру.