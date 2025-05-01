На волонтера Сергея Стерненко совершили нападение — подробности

1 мая пытались убить украинского волонтера и общественного деятеля Сергея Стерненко. Он получил ранение.
Главные тезисы
- 1 мая произошло нападение на украинского волонтера и активиста Сергея Стерненко.
- Стерненко получил ранение, но заявил, что его жизни не угрожает.
- Благодаря оперативной реакции СБУ удалось задержать напавшую на волонтера женщину.
Стерненко пытались убить
Об этом волонтер написал в своих соцсетях.
Позже Стерненко уточнил, что угрозы его жизни нет и добавил: "Россияне — у*обки".
Также волонтер поблагодарил СБУ за “молниеносную реакцию” и сказал, что нападающая задержана.
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