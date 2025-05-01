На волонтера Сергея Стерненко совершили нападение — подробности

1 мая пытались убить украинского волонтера и общественного деятеля Сергея Стерненко. Он получил ранение.

Стерненко пытались убить

Об этом волонтер написал в своих соцсетях.

На меня совершено нападение. Раненый. Сергей Стерненко Волонтер

Позже Стерненко уточнил, что угрозы его жизни нет и добавил: "Россияне — у*обки".

Также волонтер поблагодарил СБУ за “молниеносную реакцию” и сказал, что нападающая задержана.