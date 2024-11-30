Волонтер Сергей Стерненко обручился с любимой — фото

Украинский волонтер и общественный деятель Сергей Стерненко сделал предложение любимой девушке. 30 ноября он на своих страницах в соцсетях сообщил о помолвке.

Стерненко сделал предложение любимой — красноречивое фото

Активист Сергей Стерненко сообщил об изменениях в личной жизни.

Стерненко впервые за долгое время показал свою избранницу. На фото счастливые влюбленные, позирует на фоне собора. В публикации Сергей нежно обратился к невесте со словами благодарности и выразил искренние чувства.

Обручились. Благодарю тебя за то, что всегда со мной, в самые трудные моменты жизни и во время всех взлетов и падений. Люблю. Сергей Стерненко Волонтер

Свою личную жизнь Сергей Стерненко держит в секрете. Впрочем, ранее в сети все же появлялась информация об избраннице активиста, с которой он познакомился в 2019 году в Одессе.

Сергей Стерненко

Сергей Стерненко: что известно

Сергей Стерненко — украинский активист, юрист, эксглава одесской ячейки Правого сектора.

С 2014 года занимался администрированием и созданием сетевых сообществ. Работал юрисконсультом в компании "Оскар Т". Поделиться

В январе 2014 года Стерненко присоединился к Евромайдану в Одессе, а затем и возглавил его. Активно участвовал в Революции Достоинства в Киеве.

После создания 5 февраля 2014 в Одессе Правого сектора 22 марта возглавил областной центр. 5 февраля 2017 года сложил полномочия председателя и оставил Правый сектор.

В апреле 2018 года вместе с единомышленниками создал в Одессе Общественную организацию "Неравнодушные".

С начала полномасштабного российского вторжения России в Украину Стерненко стал помогать украинским военным.

Так, 10 октября 2022 года, на фоне массированного ракетного обстрела российскими захватчиками, Фонд Сергея Притулы и Сергей Стерненко объявили о сборе средств на закупку беспилотников RAM II UAV для Вооруженных Сил Украины. На 18 января Фонд Сергея Притулы и Сергей Стерненко собрали 352 млн грн на дроны RAM II UAV и еще 92 дроны большой дальности. Поделиться

На 14 августа 2023 года Стерненко собрал для ВСУ почти 500 млн грн.