Волонтер Сергей Стерненко обручился с любимой — фото

Украинский волонтер и общественный деятель Сергей Стерненко сделал предложение любимой девушке. 30 ноября он на своих страницах в соцсетях сообщил о помолвке.
Главные тезисы
- Сергей Стерненко обручился со своей любимой и поделился новостью в соцсетях, показав фото счастливых моментов.
- Волонтер активно участвует в помощи украинским военным, собрав значительную сумму для закупки беспилотников.
- Важным достижением Стерненко является сбор средств на беспилотники для украинских военных в период российской агрессии.
Стерненко сделал предложение любимой — красноречивое фото
Активист Сергей Стерненко сообщил об изменениях в личной жизни.
Стерненко впервые за долгое время показал свою избранницу. На фото счастливые влюбленные, позирует на фоне собора. В публикации Сергей нежно обратился к невесте со словами благодарности и выразил искренние чувства.
Свою личную жизнь Сергей Стерненко держит в секрете. Впрочем, ранее в сети все же появлялась информация об избраннице активиста, с которой он познакомился в 2019 году в Одессе.
Сергей Стерненко: что известно
Сергей Стерненко — украинский активист, юрист, эксглава одесской ячейки Правого сектора.
В январе 2014 года Стерненко присоединился к Евромайдану в Одессе, а затем и возглавил его. Активно участвовал в Революции Достоинства в Киеве.
После создания 5 февраля 2014 в Одессе Правого сектора 22 марта возглавил областной центр. 5 февраля 2017 года сложил полномочия председателя и оставил Правый сектор.
В апреле 2018 года вместе с единомышленниками создал в Одессе Общественную организацию "Неравнодушные".
С начала полномасштабного российского вторжения России в Украину Стерненко стал помогать украинским военным.
На 14 августа 2023 года Стерненко собрал для ВСУ почти 500 млн грн.
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