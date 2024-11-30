Волонтер Сергій Стерненко заручився з коханою — фото

Український волонтер і громадський діяч Сергій Стерненко освідчився коханій дівчині. 30 листопада він на своїх сторінках у соцмережах повідомив про заручини.
Головні тези:
- Сергій Стерненко заручився зі своєю коханою та оголосив про це в соцмережах.
- Активіст має значний внесок у подолання вторгнення Росії в Україну та допомагає українським військовикам.
- За підтримки Фонду Сергія Притули Стерненко зібрав значну суму коштів для закупівлі безпілотників для Збройних Сил України.
- Тримаючи своє особисте життя у таємниці, Стерненко радісно поділився новиною про заручини та показав свою обраницю на фото.
Стерненко освідчився коханій — красномовне фото
Активіст Сергій Стерненко повідомив про зміни в особистому житті.
Стерненко вперше за тривалий час показав свою обраницю. На світлині щасливі закохані позують на тлі собору. У публікації Сергій ніжно звернувся до нареченої зі словами вдячності та висловив свої щирі почуття.
Своє особисте життя Сергій Стерненко тримає у таємниці. Утім раніше у мережі все ж з'являлася інформація про обраницю активіста, з якою він познайомився у 2019 році в Одесі.
Сергій Стерненко: що відомо
Сергій Стерненко — український активіст, юрист, ексглава одеського осередку Правого сектору.
У січні 2014 року Стерненко приєднався до Євромайдану в Одесі, а згодом і очолив його. Брав активну участь у Революції Гідності у Києві.
Після створення 5 лютого 2014 року в Одесі Правого сектору 22 березня очолив обласний центр. 5 лютого 2017 року склав повноваження голови та залишив Правий сектор.
У квітні 2018 року разом із однодумцями створив в Одесі Громадську організацію "Небайдужі".
Від початку повномасштабного російського вторгнення Росії в Україну Стерненко почав допомагати українським військовикам.
Станом на 14 серпня 2023 року Стерненко зібрав для ЗСУ майже 500 млн грн.
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