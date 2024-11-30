Волонтер Сергій Стерненко заручився з коханою — фото

Український волонтер і громадський діяч Сергій Стерненко освідчився коханій дівчині. 30 листопада він на своїх сторінках у соцмережах повідомив про заручини.

Стерненко освідчився коханій — красномовне фото

Активіст Сергій Стерненко повідомив про зміни в особистому житті.

Стерненко вперше за тривалий час показав свою обраницю. На світлині щасливі закохані позують на тлі собору. У публікації Сергій ніжно звернувся до нареченої зі словами вдячності та висловив свої щирі почуття.

Заручилися. Дякую тобі за те, що завжди зі мною, у найважчі моменти життя та під час усіх злетів та падінь. Кохаю. Сергій Стерненко Волонтер

Своє особисте життя Сергій Стерненко тримає у таємниці. Утім раніше у мережі все ж з'являлася інформація про обраницю активіста, з якою він познайомився у 2019 році в Одесі.

Сергій Стерненко

Сергій Стерненко: що відомо

Сергій Стерненко — український активіст, юрист, ексглава одеського осередку Правого сектору.

З 2014 року займався адмініструванням та створенням мережевих спільнот. Працював юрисконсультом у компанії "Оскар Т". Поширити

У січні 2014 року Стерненко приєднався до Євромайдану в Одесі, а згодом і очолив його. Брав активну участь у Революції Гідності у Києві.

Після створення 5 лютого 2014 року в Одесі Правого сектору 22 березня очолив обласний центр. 5 лютого 2017 року склав повноваження голови та залишив Правий сектор.

У квітні 2018 року разом із однодумцями створив в Одесі Громадську організацію "Небайдужі".

Від початку повномасштабного російського вторгнення Росії в Україну Стерненко почав допомагати українським військовикам.

Так 10 жовтня 2022 року, на тлі масованого ракетного обстрілу російськими загарбниками, Фонд Сергія Притули та Сергій Стерненко оголосили про збір коштів на закупівлю безпілотників RAM II UAV для Збройних Сил України. Станом на 18 січня Фонд Сергія Притули та Сергій Стерненко зібрали 352 млн грн на дрони RAM ІІ UAV та ще 92 дрони великої дальності. Поширити

Станом на 14 серпня 2023 року Стерненко зібрав для ЗСУ майже 500 млн грн.