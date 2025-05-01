На волонтера Сергія Стерненка скоїли напад — подробиці

1 травня намагалися вбити українського волонтера і громадського діяча Сергія Стерненка. Він отримав поранення.

Стерненка намагалися вбити

Про це волонтер написав у своїх соцмережах.

На мене скоєно напад. Поранений. Сергій Стерненко Волонтер

Пізніше Стерненко уточнив, що загрози його життю немає і додав: “Росіяни — у*обки”.

Також волонтер подякував СБУ за “блискавичну реакцію” і сказав, що нападницю затримано.