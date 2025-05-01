На волонтера Сергія Стерненка скоїли напад — подробиці

1 травня намагалися вбити українського волонтера і громадського діяча Сергія Стерненка. Він отримав поранення.
Головні тези:
- 1 травня стався напад на українського волонтера Сергія Стерненка.
- Стерненко отримав поранення, але зазначив, що немає загрози для його життя.
- Волонтер подякував СБУ за швидку реакцію та повідомив, що нападницю вдалося затримати.
Стерненка намагалися вбити
Про це волонтер написав у своїх соцмережах.
Пізніше Стерненко уточнив, що загрози його життю немає і додав: “Росіяни — у*обки”.
Також волонтер подякував СБУ за “блискавичну реакцію” і сказав, що нападницю затримано.
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