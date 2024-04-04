Наводчика удара по кафе в Краматорске приговорили к пожизненному. Тогда погибли 13 человек

Наводчика ракетного удара российских окупантов по пиццерии в Краматорске летом 2023 года приговорили к пожизненному заключению. Тогда погибли 13 человек и 64 получили ранения.

Российский агент получил пожизненное

Прокуроры доказали вину жителя Краматорска. По его наведению армия РФ нанесла удар по ракетному комплексу «Искандер М» по заведению «RIA PIZZA».

Суд установил, что осужденный, работавший на газотранспортном предприятии, был завербован для выполнения задач представителем РФ.

27 июня 2023 года к нему в очередной раз обратился «начальник отделения разведки командования ОВ МВД ДНР».

Он поставил мужчине задачу проверить информацию о наличии украинских военных в пиццерии «RIA PIZZA» в Краматорске.

Фото: СБУ

Осужденный согласился с предложением. В центре города он заметил на парковке автомобили с военными номерами и самих военных в заведении питания.

Мужчина записал два видео, которые сразу послал собеседнику в мессенджер Telegram.

После получения агентурной информации оккупанты совершили прицельный ракетный удар по кафе, в котором находились люди.

Приговора суда мужчина ждал под стражей.

В СБУ добавляют, что во время общения с окружающими осужденный неоднократно высказывал свои прокремлевские взгляды и, таким образом, попал в поле зрения российской спецслужбы.

Удар по Краматорску 27 июня 2023 года

27 июня 2023 года россияне нанесли два ракетных удара по Краматорску. Первое попадание было по центру города, а второе в село Беленькое.

Тогда погибли 13 человек, 64 были ранены. Среди погибших 4 ребенка, 1 ребенок получил ранения.

Среди погибших была украинская писательница Виктория Амелина.

Впоследствии СБУ задержала агента РФ, корректировавшего удар по кафе. Ему сообщили подозрение в государственной измене.