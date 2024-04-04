Навідника удару по кафе у Краматорську засудили до довічного. Тоді загинуло 13 людей

Навідника ракетного удару російських окупантів по піцерії в Краматорську влітку 2023 року засудили до довічного ув’язнення. Тоді загинуло 13 людей і 64 зазнали поранень.

Російський агент отримав довічне

Прокурори довели провину мешканця Краматорська. За його наведенням армія РФ нанесла удар з ракетного комплексу «Іскандер М» по закладу «RIA PIZZA».

Суд встановив, що засуджений, який працював на газотранспортному підприємстві, був завербований для виконання завдань представником РФ.

27 червня 2023 року до нього вчергове звернувся «начальник відділення розвідки командування ВВ МВС ДНР».

Він поставив чоловіку завдання перевірити інформацію про наявність українських військових у піцерії «RIA PIZZA» в Краматорську.

Фото: СБУ

Засуджений погодився на пропозицію. У центрі міста він помітив на парковці автівки з військовими номерами та самих військових у закладі харчування.

Чоловік записав два відео, які одразу надіслав співрозмовнику в месенджер Telegram.

Після отримання агентурної інформації окупанти здійснили прицільний ракетний удар по кафе, в якому перебували люди.

На вирок суду чоловік чекав під вартою.

У СБУ додають, що під час спілкування з оточуючими засуджений неодноразово висловлював свої прокремлівські погляди і таким чином потрапив у поле зору російської спецслужби.

Удар по Краматорську 27 червня 2023 року

27 червня 2023 року росіяни завдали двох ракетних ударів по Краматорську. Перше влучання було по центру міста, а друге у село Біленьке.

Тоді загинуло 13 людей, 64 було поранено. Серед загиблих 4 дитини, 1 дитина отримала поранення.

Серед загиблих була українська письменниця Вікторія Амеліна.

Згодом СБУ затримала агента РФ, який коригував удар по кафе. Йому повідомили підозру у державній зраді.