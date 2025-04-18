Известный британский певец Крис Мартин, являющийся лидером рок-группы Coldplay, попал в скандал на концерте. Он неожиданно спел для россиянина в зале и обратился к нелегитимному президенту РФ Владимиру Путину.
Главные тезисы
- Солист Coldplay обратился к россиянину как “прекрасному брату” и упомянул президента Путина на концерте в Сеуле, вызвав волну негодования.
- Видео произошедшего стало вирусным, привлекая общественное внимание к скандальной ситуации.
- Крис Мартин в прошлом поддерживал украинцев во время войны в Украине.
Солист Coldplay опозорился на концерте из-за России
Недавно коллектив выступал в Южной Корее, а именно в Сеуле. Во время концерта артист решил пообщаться с поклонниками.
В объектив камеры случайно попал парень с розовыми волосами. Крис поинтересовался, откуда он. Чтобы не кричать на большой зал, фанат показал телефон, где написал с ошибкой слово "Russia" (Россия).
После этого группа спел для россиянина, назвав его "прекрасным братом". А затем Мартин напел импровизационные строчки, мечтающий выступить в стране-агрессорке, но должен получить разрешение диктатора. Соответствующее видео попало в сеть.
Кстати, во время полномасштабной войны в Украине Крис Мартин неоднократно поддерживал украинцев. К примеру, однажды он вышел с сине-желтой лентой на концерте во время тура по Европе.
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