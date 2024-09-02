Известная британская рок-группа Placebo отменила запланированные выступления в Алматы и Тбилиси после критики и обвинений в поддержке российских компаний, которые помогают руководству страны-агрессоры в преступной войне против Украины.
Главные тезисы
- Placebo отменили концерты в Алматы и Тбилиси из-за обвинений в поддержке российских спонсоров, помогающих в преступной войне против Украины.
- Реакция украинских фанатов привела к отмене выступлений и критике группы за недостаточно внимательный выбор партнеров.
- Скандал вокруг Placebo поднял дискуссию о важности поддержки принципов и позиций в контексте геополитических конфликтов.
- Отказ группы от концертов стал жизненно важным шагом для украинских фанатов и музыкантов в защите своих убеждений.
- Реакция Placebo на скандал включает извинения перед фанатами из Украины и отмену плановых выступлений в Алматы и Тбилиси.
Что известно о скандале вокруг Placebo из-за намерения выступить в Алматы и Тбилиси
Отмечается, что рок-группа должна выступить на фестивале Park Live в Казахстане 8 сентября, который ранее проводился в Москве.
Спонсором этого фестиваля выступил российский "Яндекс".
После публикации в соцсетях анонса выступления в Казахстане с русскоязычной афишей, в группу начали поступать комментарии возмущенных украинских фанатов Placebo.
Украинцы обвинили музыкантов не только в демонстрации сотрудничества с Россией, но и в получении гонораров от компании "Яндекс", которая является одним из спонсоров преступной войны против Украины.
Что известно о реакции Placebo на скандал
Впоследствии на своей странице в Instagram группа извинилась перед собственными фанатами из Украины и сообщила, что отменяет запланированные концерты в Алматы и Тбилиси.
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