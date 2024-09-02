Известная британская рок-группа Placebo отменила запланированные выступления в Алматы и Тбилиси после критики и обвинений в поддержке российских компаний, которые помогают руководству страны-агрессоры в преступной войне против Украины.

Что известно о скандале вокруг Placebo из-за намерения выступить в Алматы и Тбилиси

Отмечается, что рок-группа должна выступить на фестивале Park Live в Казахстане 8 сентября, который ранее проводился в Москве.

Спонсором этого фестиваля выступил российский "Яндекс".

После публикации в соцсетях анонса выступления в Казахстане с русскоязычной афишей, в группу начали поступать комментарии возмущенных украинских фанатов Placebo.

Украинцы обвинили музыкантов не только в демонстрации сотрудничества с Россией, но и в получении гонораров от компании "Яндекс", которая является одним из спонсоров преступной войны против Украины.

В Казахстане есть множество местных промоутеров, но вы избрали российский фестиваль и крупную технологическую российскую компанию, которая спонсирует войну в моей стране. Я была на двух ваших концертах, и не представляла своей жизни без Placebo, но это огромная измена вашим поклонникам в Украине. Легко ли быть против войны, когда дело не в деньгах, да? Но тогда уже не важно, кто является организатором и куда пойдет прибыль от Yandex Park Live. Разочарована тем, что группа, которую я люблю уже 10 лет, решает спонсировать бомбы, которые упадут на мою страну, а может быть, и на мой дом. Вам следует что-то сделать с пророссийски настроенными людьми в вашем менеджменте. Это ваше заявление в поддержку российской компании Яндекс? Деньги, которые они получат, будут потрачены на инвестиции в военный комплекс и продолжение войны в Украине. Это позор, - написала одна из украинских фанаток группы. Поделиться

Что известно о реакции Placebo на скандал

Впоследствии на своей странице в Instagram группа извинилась перед собственными фанатами из Украины и сообщила, что отменяет запланированные концерты в Алматы и Тбилиси.