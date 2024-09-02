Placebo скасували концерти в Алмати та Тбілісі. Музикантів розкритикували за підтримку спонсорів геноциду
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Placebo скасували концерти в Алмати та Тбілісі. Музикантів розкритикували за підтримку спонсорів геноциду

Placebo
Джерело:  online.ua

Відомий британський рок-гурт Placebo скасував заплановані виступи в Алмати та Тбілісі після критики та звинувачень у підтримці російських компаній, які допомогають керівництву країни-агресорки у злочинній війні проти України. 

Головні тези:

  • Placebo скасували концерти в Алмати та Тбілісі через звинувачення у підтримці  російської компанії “Яндекс”.
  • Українські фанати виклали відверте обурення у соцмережах через співпрацю гурту із компанією, яка підтримує війну в Україні.
  • Placebo вибачились перед фанатами з України та вирішили скасувати заплановані виступи в Алмати та Тбілісі.
  • Реакція групи на скандал стала приводом для дискусій про важливість ставлення до вибору партнерів та підтримки в конфліктних ситуаціях.
  • Скасування концертів стало важливим кроком у захисті принципів та позицій українських фанатів та музикантів у контексті геополітичних конфліктів.

Що відомо про скандал навколо Placebo через намір виступити в Алмати та Тбілісі

Зазначається, що рок-гурт мав виступити на фестивалі Park Live у Казахстані 8 вересня, який раніше проводився у Москві.

Спонсором цього фестивалю виступив російський “Яндекс”.

Після публікації у соцмережах анонсу виступу у Казахстані з російськомовною афішею, до групи почали надходити коментарі обурених українських фанів Placebo.

Українці звинуватили музикантів не тільки у демонстрації співробітництва з Росією, а також в отриманні гонорарів від компанії “Яндекс”, яка є одним зі спонсорів злочинної війни проти України.

У Казахстані є безліч місцевих промоутерів, але ви обрали російський фестиваль та велику технологічну російську компанію, яка спонсорує війну в моїй країні. Я була на двох ваших концертах, і не уявляла свого життя без Placebo, але це величезна зрада щодо ваших шанувальників в Україні. Чи легко бути проти війни, коли справа не в грошах, так? Але тоді вже не важливо, хто є організатором і куди йтиме прибуток від Yandex Park Live. Розчарована тим, що група, яку я люблю вже 10 років, вирішує спонсорувати бомби, які впадуть на мою країну, а можливо, і на мій дім. Вам слід щось зробити з проросійськи налаштованими людьми у вашому менеджменті. Це ваша заява на підтримку російської компанії «Яндекс»? Гроші, які вони отримають, будуть витрачені на інвестиції у військовий комплекс та продовження війни в Україні. Це ганьба , - написала одна з українських фанаток групи.

Що відомо про реакцію Placebo на скандал

Згодом на власній сторінці в Instagram група вибачилась перед власними фанатами з Україні і повідомила, що скасовує заплановані концерти в Алмати та Тбілісі.

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