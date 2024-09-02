Відомий британський рок-гурт Placebo скасував заплановані виступи в Алмати та Тбілісі після критики та звинувачень у підтримці російських компаній, які допомогають керівництву країни-агресорки у злочинній війні проти України.
Головні тези:
- Placebo скасували концерти в Алмати та Тбілісі через звинувачення у підтримці російської компанії “Яндекс”.
- Українські фанати виклали відверте обурення у соцмережах через співпрацю гурту із компанією, яка підтримує війну в Україні.
- Placebo вибачились перед фанатами з України та вирішили скасувати заплановані виступи в Алмати та Тбілісі.
- Реакція групи на скандал стала приводом для дискусій про важливість ставлення до вибору партнерів та підтримки в конфліктних ситуаціях.
- Скасування концертів стало важливим кроком у захисті принципів та позицій українських фанатів та музикантів у контексті геополітичних конфліктів.
Що відомо про скандал навколо Placebo через намір виступити в Алмати та Тбілісі
Зазначається, що рок-гурт мав виступити на фестивалі Park Live у Казахстані 8 вересня, який раніше проводився у Москві.
Спонсором цього фестивалю виступив російський “Яндекс”.
Після публікації у соцмережах анонсу виступу у Казахстані з російськомовною афішею, до групи почали надходити коментарі обурених українських фанів Placebo.
Українці звинуватили музикантів не тільки у демонстрації співробітництва з Росією, а також в отриманні гонорарів від компанії “Яндекс”, яка є одним зі спонсорів злочинної війни проти України.
Що відомо про реакцію Placebo на скандал
Згодом на власній сторінці в Instagram група вибачилась перед власними фанатами з Україні і повідомила, що скасовує заплановані концерти в Алмати та Тбілісі.
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