У Польщі оголосили підозру і заарештували колишнього керівника Агентства стратегічного резерву уряду Міхала Кучмеровського, якого звинувачують у розкраданні гранту ЄС на 114 млн доларів для закупівлі і передачі генераторів Україні.

Що відомо про підозри у корупції стосовно Кучмеровського

За інформацією журналістів польського видання PAP, Кучмеровському вже оголосили заочний арешт у справі про використання коштів гранту ЄС в розмірі 114 млн євро на поставки генераторів до України.

Міхал Кучмеровський

Цікаво, що за посадовця заступився експрем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, який звинуватив діючого очільника уряду Дональда Туска в "акті віроломної політичної помсти".

Я повністю переконаний у чесності Міхала Кучмеровського, яку він обов'язково доведе під час судового процесу. Сьогодні очевидно, що проведені ним реформи і дії Агентства державного стратегічного резерву вкрай неприємні нинішньому деструктивному уряду, який знищує на своєму шляху все і всіх, хто добре служить Польщі, - заявив Моравецький. Поширити

Які саме звинувачення висувають Кучмеровському

Зазначається, що розслідування порушень Агентством стратегічного резерву було розпочате 1 грудня 2023 року.

Підставою для цього стали зібрані секретні матеріали від Центрального антикорупційного бюро та два оголошення стосовно підозр від Генінспектора фінансової інформації.

За результатами наступного етапу розслідування було оголошено ще 2 підозри у відмиванні грошей.

У липні цього року прокуратура Польщі висунула обвинувачення директору відділу закупівель Агентства Юстині Г. і менеджеру цього відділу Джоані П., яких звинуватили у перевищені службових повноважень у зв'язку з виконанням державних функцій шляхом надання преференцій певним підрядникам РАРС у зв'язку з реалізацією гранту ЄС у розмірі 114 млн євро на постачання електрогенераторів для України.

22 серпня генпрокурор Польщі Пшемислав Новак заявив про отримання доказів, які дозволяють висунути звинувачення в участі в організованій злочинній групі, перевищенні повноважень і невиконанні обов'язків із метою одержання фінансової вигоди ще проти двох осіб - Міхала К. і Павла Ш.

Місцезнаходження підозрюваних невідоме, що унеможливило проведення процесуальних дій за їхньої участі. У зв'язку з необхідністю розпочати розшук підозрюваних на підставі обвинувальних листів прокурор подав клопотання до районного суду Катовіце-Вшод у Катовіце про застосування до них запобіжного заходу у вигляді тимчасового арешту, - заявив Новак. Поширити

Районний суд Катовіце-Всход "задовольнив клопотання прокурора щодо Міхала К. і застосував запобіжний захід у вигляді тимчасового арешту на 90 днів з дня його затримання". При цьому суд не задовольнив клопотання щодо Павла Ш.