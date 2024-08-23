У Польщі оголосили підозру і заарештували колишнього керівника Агентства стратегічного резерву уряду Міхала Кучмеровського, якого звинувачують у розкраданні гранту ЄС на 114 млн доларів для закупівлі і передачі генераторів Україні.
Головні тези:
- Колишнього керівника Агентства стратегічного резерву уряду Польщі Міхала Кучмеровського звинувачують у розкраданні гранту ЄС на 114 млн доларів для закупівлі генераторів для України.
- Розслідування розпочалося в грудні 2023 року після отримання секретних матеріалів від Центрального антикорупційного бюро і оголошення підозр від Генінспектора фінансової інформації.
- Прокуратура Польщі висунула ще два звинувачення в участі в організованій злочинній групі та перевищенні повноважень ще проти Міхала К. і Павла Ш.
- Павло Ш. не заарештований, оскільки його місцезнаходження невідоме, що унеможливило проведення процесуальних дій.
- Суд в Катовіце застосував тимчасовий арешт до Міхала К. на 90 днів. Експрем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький запевняє у чесності підсудного та підтримує його.
Що відомо про підозри у корупції стосовно Кучмеровського
За інформацією журналістів польського видання PAP, Кучмеровському вже оголосили заочний арешт у справі про використання коштів гранту ЄС в розмірі 114 млн євро на поставки генераторів до України.
Цікаво, що за посадовця заступився експрем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, який звинуватив діючого очільника уряду Дональда Туска в "акті віроломної політичної помсти".
Які саме звинувачення висувають Кучмеровському
Зазначається, що розслідування порушень Агентством стратегічного резерву було розпочате 1 грудня 2023 року.
Підставою для цього стали зібрані секретні матеріали від Центрального антикорупційного бюро та два оголошення стосовно підозр від Генінспектора фінансової інформації.
За результатами наступного етапу розслідування було оголошено ще 2 підозри у відмиванні грошей.
У липні цього року прокуратура Польщі висунула обвинувачення директору відділу закупівель Агентства Юстині Г. і менеджеру цього відділу Джоані П., яких звинуватили у перевищені службових повноважень у зв'язку з виконанням державних функцій шляхом надання преференцій певним підрядникам РАРС у зв'язку з реалізацією гранту ЄС у розмірі 114 млн євро на постачання електрогенераторів для України.
22 серпня генпрокурор Польщі Пшемислав Новак заявив про отримання доказів, які дозволяють висунути звинувачення в участі в організованій злочинній групі, перевищенні повноважень і невиконанні обов'язків із метою одержання фінансової вигоди ще проти двох осіб - Міхала К. і Павла Ш.
Районний суд Катовіце-Всход "задовольнив клопотання прокурора щодо Міхала К. і застосував запобіжний захід у вигляді тимчасового арешту на 90 днів з дня його затримання". При цьому суд не задовольнив клопотання щодо Павла Ш.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-