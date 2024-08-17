Польща планує провести Олімпіаду протягом найближчих десятиліть
Категорія
Спорт
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Польща планує провести Олімпіаду протягом найближчих десятиліть

Дональд Туск
Джерело:  online.ua

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про готовність його країни прийняти Олімпіаду у 2040 або 2044 році. 

Головні тези:

  • Польща має намір провести літню Олімпіаду у 2040 або 2044 році.
  • За словами прем'єр-міністра Польщі, значна частина інфраструктури країни вже готова до прийому Олімпіади.
  • За словами міністра спорту Польщі, країна розглядає стратегію проведення Олімпіади до 2040 року.
  • У паризькій Олімпіаді 2024 українські спортсмени здобули 3 золоті, 5 срібних та 4 бронзові медалі.
  • Україна посіла 22 місце у загальному медальному заліку, Польща на 42 місці з 1 золотою, 4 срібними та 5 бронзовими нагородами.

Що відомо про наміри Польщі щодо проведення Олімпіади протягом найближчих 20 років

За словами Туска, якого цитує польске видання dzieje.pl, проведене спільно з Україною Євро-2012 досі згадується у ЄС як шедевр організації.

Польський прем’єр також зазначив, що чимала частина інфраструктури у Польщі вже готова до проведення літніх Олімпійських ігор.

Реальна перспектива, з урахуванням попередніх рішень, зобов'язань і декларацій Міжнародного олімпійського комітету, — це 2040 або 2044 рік, - підкреслив Туск.

За словами міністра спорту Польщі Славоміра Нітраса, з організаційної точки зору Польща готова до проведення Олімпіади і вже має частину завершених інфраструктурних об’єктів для цього.

Нітрас підкреслив, що стратегія країни щодо проведення Олімпіади розрахована до 2040 року.

Я сподіваюся, що зиму, весну наступного року ми проведемо у серйозній дискусії зі спортивною спільнотою про те, як зробити так, щоб Олімпіада в Польщі відбулася, була успішною і стала рушієм не тільки для спорту, але й для Польщі в цілому, як це сталося з Євро-2012, - зазначив польський міністр спорту.

Польща завершила Олімпійські ігри-2024 у Парижі на 42 місці в медальному заліку, завоювавши 1 золоту нагороду, 4 срібних та 5 бронзових.

Що відомо про результати виступів українських спортсменів на Олімпіаді у Парижі

Зокрема, у загальному заліку Олімпійська збірна України посіла 22 місце, здобувши 3 золоті, 5 срібних та 4 бронзові медалі.

  • Золото — збірна з фехтування (Ольга Харлан, Юлія Бакастова та Аліна Комащук, Олена Кравацька), Ярослава Магучіх (стрибки у висоту), Олександр Хижняк (бокс).

  • Срібло — Сергій Куліш (стрільба з гвинтівки), Парвіз Насібов (греко-римська боротьба), Ірина Коляденко (вільна боротьба), Анастасія Рибачок і Людмила Лузан (веслування в каное-двійці), Ілля Ковтун (вправи на брусах).

  • Бронза — Ольга Харлан (фехтування), Ірина Геращенко (стрибки у висоту), Михайло Кохан (метання молота), Жан Беленюк (греко-римська боротьба).

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