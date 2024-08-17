Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про готовність його країни прийняти Олімпіаду у 2040 або 2044 році.

Що відомо про наміри Польщі щодо проведення Олімпіади протягом найближчих 20 років

За словами Туска, якого цитує польске видання dzieje.pl, проведене спільно з Україною Євро-2012 досі згадується у ЄС як шедевр організації.

Польський прем’єр також зазначив, що чимала частина інфраструктури у Польщі вже готова до проведення літніх Олімпійських ігор.

Реальна перспектива, з урахуванням попередніх рішень, зобов'язань і декларацій Міжнародного олімпійського комітету, — це 2040 або 2044 рік, - підкреслив Туск. Поширити

За словами міністра спорту Польщі Славоміра Нітраса, з організаційної точки зору Польща готова до проведення Олімпіади і вже має частину завершених інфраструктурних об’єктів для цього.

Нітрас підкреслив, що стратегія країни щодо проведення Олімпіади розрахована до 2040 року.

Я сподіваюся, що зиму, весну наступного року ми проведемо у серйозній дискусії зі спортивною спільнотою про те, як зробити так, щоб Олімпіада в Польщі відбулася, була успішною і стала рушієм не тільки для спорту, але й для Польщі в цілому, як це сталося з Євро-2012, - зазначив польський міністр спорту. Поширити

Польща завершила Олімпійські ігри-2024 у Парижі на 42 місці в медальному заліку, завоювавши 1 золоту нагороду, 4 срібних та 5 бронзових.

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Зокрема, у загальному заліку Олімпійська збірна України посіла 22 місце, здобувши 3 золоті, 5 срібних та 4 бронзові медалі.