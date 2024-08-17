Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про готовність його країни прийняти Олімпіаду у 2040 або 2044 році.
Головні тези:
- Польща має намір провести літню Олімпіаду у 2040 або 2044 році.
- За словами прем'єр-міністра Польщі, значна частина інфраструктури країни вже готова до прийому Олімпіади.
- За словами міністра спорту Польщі, країна розглядає стратегію проведення Олімпіади до 2040 року.
- У паризькій Олімпіаді 2024 українські спортсмени здобули 3 золоті, 5 срібних та 4 бронзові медалі.
- Україна посіла 22 місце у загальному медальному заліку, Польща на 42 місці з 1 золотою, 4 срібними та 5 бронзовими нагородами.
Що відомо про наміри Польщі щодо проведення Олімпіади протягом найближчих 20 років
За словами Туска, якого цитує польске видання dzieje.pl, проведене спільно з Україною Євро-2012 досі згадується у ЄС як шедевр організації.
Польський прем’єр також зазначив, що чимала частина інфраструктури у Польщі вже готова до проведення літніх Олімпійських ігор.
За словами міністра спорту Польщі Славоміра Нітраса, з організаційної точки зору Польща готова до проведення Олімпіади і вже має частину завершених інфраструктурних об’єктів для цього.
Нітрас підкреслив, що стратегія країни щодо проведення Олімпіади розрахована до 2040 року.
Польща завершила Олімпійські ігри-2024 у Парижі на 42 місці в медальному заліку, завоювавши 1 золоту нагороду, 4 срібних та 5 бронзових.
Що відомо про результати виступів українських спортсменів на Олімпіаді у Парижі
Зокрема, у загальному заліку Олімпійська збірна України посіла 22 місце, здобувши 3 золоті, 5 срібних та 4 бронзові медалі.
Золото — збірна з фехтування (Ольга Харлан, Юлія Бакастова та Аліна Комащук, Олена Кравацька), Ярослава Магучіх (стрибки у висоту), Олександр Хижняк (бокс).
Срібло — Сергій Куліш (стрільба з гвинтівки), Парвіз Насібов (греко-римська боротьба), Ірина Коляденко (вільна боротьба), Анастасія Рибачок і Людмила Лузан (веслування в каное-двійці), Ілля Ковтун (вправи на брусах).
Бронза — Ольга Харлан (фехтування), Ірина Геращенко (стрибки у висоту), Михайло Кохан (метання молота), Жан Беленюк (греко-римська боротьба).
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