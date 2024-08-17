Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о готовности его страны принять Олимпиаду в 2040 или 2044 году.

Что известно о намерениях Польши относительно проведения Олимпиады в ближайшие 20 лет

По словам Туска, которого цитирует польское издание dzieje.pl, проведенное совместно с Украиной Евро-2012, до сих пор упоминается в ЕС как шедевр организации.

Польский премьер также отметил, что большая часть инфраструктуры в Польше уже готова к проведению летних Олимпийских игр.

Реальная перспектива, с учетом предыдущих решений, обязательств и деклараций Международного олимпийского комитета, это 2040 или 2044 год, - подчеркнул Туск. Поделиться

По словам Министра спорта Польши Славомира Нитраса, с организационной точки зрения Польша готова к проведению Олимпиады и уже имеет часть завершенных инфраструктурных объектов для этого.

Нитрас подчеркнул, что стратегия страны по проведению Олимпиады рассчитана до 2040 года.

Я надеюсь, что зиму, весну следующего года, мы проведем в серьезной дискуссии со спортивным сообществом о том, как сделать так, чтобы Олимпиада в Польше состоялась, была успешной и стала двигателем не только для спорта, но и для Польши в целом, как это произошло. с Евро-2012, – отметил польский министр спорта. Поделиться

Польша завершила Олимпийские игры-2024 в Париже на 42 месте в медальном зачете, завоевав 1 золотую награду, 4 серебряных и 5 бронзовых.

Что известно о результатах выступлений украинских спортсменов на Олимпиаде в Париже

В частности, в общем зачете Олимпийская сборная Украины заняла 22 место, получив 3 золотые, 5 серебряных и 4 бронзовые медали.