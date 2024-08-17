Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о готовности его страны принять Олимпиаду в 2040 или 2044 году.
Главные тезисы
- Польша планирует принять летнюю Олимпиаду в 2040 или 2044 году, подтверждая готовность страны и часть уже готовой инфраструктуры.
- Премьер-министр и Министр спорта подчеркнули, что стратегия проведения Олимпиады в Польше расчитана до 2040 года, и началась серьезная дискуссия со спортивным сообществом.
- На Олимпиаде в Париже 2024 года украинские спортсмены показали выдающиеся результаты, завоевав 3 золотые, 5 серебряных и 4 бронзовые медали, занимая 22 место в общем зачете.
- Украина и Польша показали разные результаты на Олимпиаде в Париже, где Польша заняла 42 место с 1 золотой, 4 серебряными и 5 бронзовыми наградами.
- Спортивное сотрудничество между странами продолжается, и Польша надеется сделать Олимпиаду в своей стране успешной и стать двигателем для развития спорта и страны в целом.
Что известно о намерениях Польши относительно проведения Олимпиады в ближайшие 20 лет
По словам Туска, которого цитирует польское издание dzieje.pl, проведенное совместно с Украиной Евро-2012, до сих пор упоминается в ЕС как шедевр организации.
Польский премьер также отметил, что большая часть инфраструктуры в Польше уже готова к проведению летних Олимпийских игр.
По словам Министра спорта Польши Славомира Нитраса, с организационной точки зрения Польша готова к проведению Олимпиады и уже имеет часть завершенных инфраструктурных объектов для этого.
Нитрас подчеркнул, что стратегия страны по проведению Олимпиады рассчитана до 2040 года.
Польша завершила Олимпийские игры-2024 в Париже на 42 месте в медальном зачете, завоевав 1 золотую награду, 4 серебряных и 5 бронзовых.
Что известно о результатах выступлений украинских спортсменов на Олимпиаде в Париже
В частности, в общем зачете Олимпийская сборная Украины заняла 22 место, получив 3 золотые, 5 серебряных и 4 бронзовые медали.
Золото - сборная по фехтованию (Ольга Харлан, Юлия Бакастова и Алина Комащук, Елена Кровацкая), Ярослава Магучих (прыжки в высоту), Александр Хижняк (бокс).
Серебро — Сергей Кулиш (стрельба из винтовки), Парвиз Насибов (греко-римская борьба), Ирина Коляденко (свободная борьба), Анастасия Рыбачок и Людмила Лузан (гребли в каноэ-двойке), Илья Ковтун (упражнения на брусьях).
Бронза - Ольга Харлан (фехтование), Ирина Геращенко (прыжки в высоту), Михаил Кохан (метание молота), Жан Беленюк (греко-римская борьба).
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