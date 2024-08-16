У меня еще не было времени спланировать, куда эти средства потрачу. Конечно, на поддержку и помощь нашим бойцам какая-то часть обязательно будет потрачена. Да я и до этого их поддерживал. Благодарен нашим военным, которые ценой своей жизни защищают наш мир и покой, – отметил Хижняк.