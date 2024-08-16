Украинские олимпийцы жертвуют ВСУ часть призовых за выступления на Олимпиаде-2024
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Спорт
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Украинские олимпийцы жертвуют ВСУ часть призовых за выступления на Олимпиаде-2024

Ярослава Магучих
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Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих пожертвовала полмиллиона гривен патронатной службе "Ангелы Азова", которая занимается лечением раненых украинских военных.

Главные тезисы

  • Пожертвования украинских олимпийцев Ярославы Магучих и Александра Хижняка направлены на благотворительность и реабилитацию раненых военных, подчеркивая их патриотизм и гражданскую активность.
  • Действия спортсменов стали ярким примером социальной ответственности и поддержки армии, призывая к объединению всех слоев общества в защите государственных интересов.
  • Поддержка украинских военных спортсменами подчеркивает важность вклада каждого гражданина в благополучие страны и защиту национальной безопасности.
  • Украинский боксер Александр Хижняк также планирует совершить пожертвование в пользу украинских военных, демонстрируя свою поддержку и признательность за их службу и жертвенность.
  • Пожертвования от украинских олимпийцев не только помогают в реабилитации раненых военных, но также поднимают моральный дух и вдохновляют других граждан к активной поддержке защитников страны.

Что известно о пожертвованиях украинских олимпийцев украинским военным

Меня приятно поразило, когда вечером я получила сообщение о донате в размере 500 тыс от украинской олимпийской спортсменки Ярославы Магучих. Хочу поблагодарить от имени команды "Ангелов Азова", тяжело раненых бойцов и их семей. Эти средства мы направили на оплату лечения военных с тяжелыми нейротравмами и черепно-мозговыми травмами, которые находятся в реабилитационном центре, - отметила руководитель патронатной службы "Ангелы Азовая" Елена Толкачева.

Ярослава Магучих выиграла золото Парижа-2024 в прыжках в высоту. 22-летняя легкоатлетка получила призовые из бюджета Украины в размере 125 тысяч долларов – чуть более 5,1 миллиона гривен.

Кто еще из украинских спортсменов намерен совершить пожертвования в пользу ВСУ

Чемпион Олимпиады-2024 в Париже украинский боксер Александр Хижняк также планирует сделать донат в пользу украинских военных.

У меня еще не было времени спланировать, куда эти средства потрачу. Конечно, на поддержку и помощь нашим бойцам какая-то часть обязательно будет потрачена. Да я и до этого их поддерживал. Благодарен нашим военным, которые ценой своей жизни защищают наш мир и покой, – отметил Хижняк.

В решающем бою Игр 29-летний Хижняк победил решением судей представителя Казахстана Нурбека Оралбая и принес сборной Украины третье золото Олимпиады-2024.

За свою победу Хижняк получит от государства призовые в размере 125 тысяч долларов. Также дополнительные премиальные в размере 100 тыс. долларов ему выплатит абсолютный чемпион мира по профессиональному боксу Александр Усик. Кроме того, сертификат на миллион гривен Хижняку вручила Полтавская община.

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