Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих пожертвовала полмиллиона гривен патронатной службе "Ангелы Азова", которая занимается лечением раненых украинских военных.
Главные тезисы
- Пожертвования украинских олимпийцев Ярославы Магучих и Александра Хижняка направлены на благотворительность и реабилитацию раненых военных, подчеркивая их патриотизм и гражданскую активность.
- Действия спортсменов стали ярким примером социальной ответственности и поддержки армии, призывая к объединению всех слоев общества в защите государственных интересов.
- Поддержка украинских военных спортсменами подчеркивает важность вклада каждого гражданина в благополучие страны и защиту национальной безопасности.
- Украинский боксер Александр Хижняк также планирует совершить пожертвование в пользу украинских военных, демонстрируя свою поддержку и признательность за их службу и жертвенность.
- Пожертвования от украинских олимпийцев не только помогают в реабилитации раненых военных, но также поднимают моральный дух и вдохновляют других граждан к активной поддержке защитников страны.
Что известно о пожертвованиях украинских олимпийцев украинским военным
Ярослава Магучих выиграла золото Парижа-2024 в прыжках в высоту. 22-летняя легкоатлетка получила призовые из бюджета Украины в размере 125 тысяч долларов – чуть более 5,1 миллиона гривен.
Кто еще из украинских спортсменов намерен совершить пожертвования в пользу ВСУ
Чемпион Олимпиады-2024 в Париже украинский боксер Александр Хижняк также планирует сделать донат в пользу украинских военных.
В решающем бою Игр 29-летний Хижняк победил решением судей представителя Казахстана Нурбека Оралбая и принес сборной Украины третье золото Олимпиады-2024.
За свою победу Хижняк получит от государства призовые в размере 125 тысяч долларов. Также дополнительные премиальные в размере 100 тыс. долларов ему выплатит абсолютный чемпион мира по профессиональному боксу Александр Усик. Кроме того, сертификат на миллион гривен Хижняку вручила Полтавская община.
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